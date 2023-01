Interessi al 4% con il conto a ZERO SPESE di Banca Mediolanum: ecco l'OFFERTA

Banca Mediolanum rinnova la promozione riservata ai nuovi clienti che scelgono SelfyConto, il conto corrente online con canone azzerato per il primo anno (e azzerabile successivamente) e con tanti servizi bancari inclusi senza costi aggiuntivi.

Per i nuovi clienti c’è la possibilità di beneficiare di un tasso di interesse del 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Si tratta di una soluzione ottima per incrementare, in modo significativo, il valore della propria liquidità senza alcun rischio.

Per accedere alla promozione è sufficiente richiedere l’apertura di SelfyConto e impostare l’accredito dello stipendio. C’è tempo fino al 28 febbraio per aderire alla promozione.

SelfyConto di Banca Mediolanum: per i nuovi clienti ci sono interessi del 4% sulle somme vincolate

La nuova promozione lanciata da Banca Mediolanum per SelfyConto diventa ancora più interessante andando a considerare la completezza del conto corrente proposto dall’istituto. SelfyConto è un conto corrente a zero spese che prevede canone azzerato per il primo anno.

Terminato il periodo promozionale, il conto presenterà un canone mensile di3,75 euro. Da notare, però, che il canone resta azzerato per i clienti Under 30. Per quanto riguarda i clienti Over 30, invece, è azzerabile richiedendo un prestito, un mutuo, un prodotto assicurativo oppure risultando titolare di un patrimonio gestito da almeno 15 mila euro.

SelfyConto include anche i seguenti vantaggi a zero spese:

la carta di debito Mediolanum Card senza costi aggiuntivi, con possibilità di prelievo senza commissioni in area Euro e con supporto a Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

senza costi aggiuntivi, con possibilità di in area Euro e con supporto a Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay bonifici senza commissioni

possibilità di impostare addebiti utenze e pagare F23, F24, MAV, RAV senza commissioni

Da segnalare la possibilità di richiedere la Mediolanum Credit Card, con plafond da 1.500 euro, al costo di 1 euro al mese.

Per i nuovi clienti che impostano l’accredito dello stipendio, inoltre, c’è un tasso di interesse annuo lordo del 4% sulle somme vincolate a 6 mesi. Per richiedere l’apertura del conto corrente è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.