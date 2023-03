Interessi al 3% con il conto a canone zero di Illimity

Il mercato bancario propone, in questo momento, propone diverse opportunità per accedere ad un conto corrente con interessi attivi in grado di garantire un incremento significativo della propria liquidità. Con il conto a canone zero di Illimity, una delle banche online più interessanti del mercato italiano, è possibile azzerare i costi di gestione del proprio denaro e sfruttare un tasso di interesse del 3% per i depositi di 12 mesi. Scegliendo un deposito di 60 mesi, invece, il tasso di interesse sale al 4%.

Per richiedere l’apertura del conto Illimity e iniziare a sfruttare gli interessi garantiti dalla banca è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Conto Illimity: zero spese e interessi al 3% per i nuovi clienti

La promozione lanciata da Illimity è da cogliere al volo. L’istituto propone un conto online caratterizzato da:

canone zero

carta di debito internazionale inclusa senza costi aggiuntivi

tutte le principali operazioni bancarie eseguibili direttamente online e senza commissioni

In aggiunta, Illimity consente ai suoi clienti di sfruttare sfruttare un conto deposito con interessi al 3% per i vincoli di 12 mesi oppure al 4% per i vincoli a 60 mesi. Da notare che l’investimento nel conto deposito di Illimity è senza rischi grazie alla copertura garantita dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che copre i clienti fino a 100.000 euro.

Illimity propone anche soluzioni svincolabili, con interessi fino a 2,75%. Ecco tutte le opzioni di investimento nel conto deposito:

Per richiedere il conto Illimity e iniziare a sfruttare il tasso promozionale garantito ai nuovi clienti è possibile fare riferimento ad una rapida procedura di sottoscrizione online, accessibile dal link qui di sotto.

La promozione lanciata da Illimity è valida fino al prossimo 20 marzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.