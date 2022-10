Inter-Roma: come vederla in streaming dall'estero

È tutto pronto per l’ottava giornata del campionato di Serie A TIM. Oggi, sabato 1 ottobre 2022, alle ore 18:00 andrà in scena Inter-Roma. I giocatori delle due squadre scenderanno in campo allo stadio di San Siro per regalarci tantissime emozioni.

Ovviamente tutti gli amanti del calcio, e in modo particolare di uno di questi due team, non possono di certo perdersi questa partita. Il match è molto sentito e queste due squadre, entrambe forti, faranno tutto il possibile per portarsi a casa la vittoria.

Pronostici a parte, Inter-Roma sarà trasmessa tramite live streaming in esclusiva da DAZN. Quindi l’unico modo per poterla vedere è con smart TV attraverso l’app ufficiale. Se invece sei in mobilità allora puoi assistere al match con l’app per smartphone, tablet o PC.

Tra l’altro DAZN è ancora in offerta speciale a soli 24,99 euro al mese, per 6 mesi. Quindi, se ancora non sei abbonato questo è il momento per farlo risparmiando. Nondimeno, il problema potrebbe nascere se sei in viaggio all’estero e non vuoi comunque perderti questa partita.

Inter-Roma: tutte le istruzioni per vederla dall’estero

Come dicevamo, per poter vedere Inter-Roma, così come tutte le altre partite della Serie A TIM, è necessario un abbonamento a DAZN. Tra l’altro sei fortunato. In questi giorni DAZN è ancora in offerta a soli 24,99 euro.

Se sei in viaggio e ti trovi all’estero non ti preoccupare perché abbiamo due soluzioni per te. Per prima cosa, devi sapere che se ti trovi nell’Unione Europea avrai tranquillamente accesso alla tua piattaforma di DAZN dall’app. Sul sito ufficiale è tutto spiegato nei dettagli. Ecco le informazioni più essenziali:

Per avere la portabilità transfrontaliera devi essere residente in un paese dell’Unione Europea dove DAZN è disponibile (Austria, Germania, Italia e Spagna) e la portabilità transfrontaliera del tuo abbonamento a DAZN deve essere verificata. In quanto abbonato UE, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento e guardare DAZN nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Cosa succede se ti trovi in un Paese fuori dall’Unione Europea? Ecco entrare in campo la seconda soluzione per non perderti Inter-Roma. In questo caso dovrai installare sul dispositivo dal quale guarderai la partita una VPN.

Tra le tante disponibili ce n’è una che, al momento, è annoverata tra le migliori. Stiamo parlando di NordVPN. Una volta installata potrai attivarla in pochi click. Seleziona un server in Italia e successivamente accedi a DAZN. L’app crederà che ti stai collegando dal tuo Paese.

Ovviamente, NordVPN non è utile solo a questo. È anche un potente sistema di sicurezza che protegge i tuoi dati personali e la tua privacy. Inoltre, aspetto molto importante, grazie alla larghezza di banda illimitata, ottimizza qualunque connessione garantendoti uno streaming veloce e stabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.