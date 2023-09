Inter-Milan: tutto quello che devi sapere sul derby di domani

I riflettori sono pronti ad accendersi domani, sabato 16 settembre 2023, giorno in cui si sfideranno Inter-Milan. C’è molta attesa per questo derby stagionale! Milano è già in fermento con chi è schierato con l’Inter e chi invece con il Milan. Guarda in live streaming tutta la partita con DAZN! Devi sapere che a un prezzo speciale, grazie a questa soluzione, hai accesso in diretta a un mondo di sport.

Infatti, con unico abbonamento puoi vedere Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy. Inoltre, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Inter-Milan: le ultime notizie sul prossimo derby

In pratica mancano poche ore, meno di un giorno, al prossimo derby stagionale che vede sfidarsi due squadre importanti nel campionato di Serie A TIM 2023/24. Guarda Inter-Milan in diretta streaming su DAZN! Il fischio per il calcio d’inizio è stato programmato per domani, sabato 16 settembre, alle ore 18:00. Queste due squadre si presentano con 68 vittorie per l’Inter, 44 vittorie per il Milan e 56 pareggi in totale. Vediamo ora le due probabili formazioni:

Inter (3-5-2)

Sommer

Darmian

De Vrij

Bastoni

Dumfries

Barella

Calhanoglu

Mkhitaryan

Dimarco

Thuram

Lautaro Martinez

Milan (4-3-3)

Maignan

Calabria

Thiaw

Kjaer

Theo Hernandez

Loftus-Cheek

Krunic

Reijnders

Pulisic

Giroud

Leao

