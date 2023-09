Inter-Milan: il giorno del Derby è ARRIVATO

Oggi, sabato 16 settembre 2023, si gioca Inter-Milan. Questo derby è tra i più attesi del campionato. Chi porterà a casa la vittoria? Guarda la partita in live streaming su DAZN. Grazie a questa soluzione hai accesso a tutte le partite di Serie A TIM in diretta streaming. Si tratta di uno degli abbonamenti sportivi più completi oggi a disposizione degli utenti. Dai un’occhiata al ricco bundle che ti aspetta:

Serie A TIM 2023/24 ;

; Serie BKT

Serie C

UEFA Europa League

UEFA Champions League

LaLiga

Calcio Internazionale

Eurosport 1

Eurosport 2

UFC

Matchroom

Golden Boy

Inter-Milan: il derby di Milano sta per iniziare

Con Inter-Milan, stasera alle ore 18:00, ci aspettano 90 minuti di puro divertimento. Le due squadre, guidate da Inzaghi e Pioli, sono pronte a sfidarsi senza esclusione di colpi. Accendi la tua passione a San Siro! Guarda tutta la partita in diretta streaming su DAZN! La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo e a Massimo Ambrosini. Con DAZN, ad ogni match, ti aspetta un pre partita ricco di notizie dell’ultimo minuto direttamente da bordo campo.

La vittoria di una delle due squadre di Milano, durante questo Derby della Madoninna stagionale, sarà una svolta nella classifica. Ovviamente non dobbiamo dimenticare che il cammino in questo campionato è iniziato da poco e ci sono ancora tanti campi da calcio da macinare. Nondimeno, un successo sarebbe un ottimo trampolino di lancio a livello psicologico per affrontare i prossimi appuntamenti con ancora più energia. Perciò non perderti questo derby in diretta streaming su DAZN alle ore 18:00!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.