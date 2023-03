Inter-Juventus: live streaming e formazioni

Inter-Juventus verrà trasmessa in live streaming domenica 19 marzo 2023 alle ore 20:45. Guarda il derby d’Italia su DAZN in esclusiva. Si tratta di una delle partite più importanti del campionato di Serie A TIM 2022/23 che merita un’attenzione speciale. Ecco la sinossi ufficiale firmata DAZN:

Riflettori puntati su San Siro per una delle sfide più attese di tutto il campionato: Inter – Juventus. Con 233 precedenti ufficiali disputati, il Derby d’Italia emerge come l’incontro più giocato nella massima serie italiana. Rivalità accesissima e campioni in campo, gli ingredienti per avere un big match spettacolare ci sono tutti: chi riuscirà a ottenere i 3 punti?

La telecronaca dell’incontro è stata affidata alla voce esperta di Pierluigi Pardo. Il commento tecnico, invece, sarà di Massimo Ambrosini. Tanta qualità quindi per questa partita tanto attesa. Vediamo ora le probabili formazioni che scenderanno in campo domenica sera.

Inter (3-5-2)

Onana

Darmian

De Vrij

Bastoni

Dumfries

Barella

Brozovic

Calhanoglu

Dimarco

Lukaku

Lautaro

Szczesny

Danilo

Bonucci

Bremer

Kostic

Rabiot

Locatelli

Fagioli

Cuadrado

Di Maria

Vlahovic

Questo è utile anche all’estero con WiFi pubbliche o HotSpot sconosciuti. Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

