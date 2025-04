Inter-Barcellona e Barcellona-Inter gratis in chiaro sul digitale terrestre?

Sky potrebbe trasmettere le due semifinali di Champions League, Inter-Barcellona e Barcellona-Inter, in chiaro gratis sulla piattaforma del digitale terrestre. Nello specifico, rispettivamente potrebbero essere disponibili sul canale TV8 alla LCN 8 il 30 aprile e il 6 maggio.

Questa notizia non sorprende gli addetti ai lavori che, sebbene Sky avesse deciso fin’ora di non trasmettere gratuitamente le italiane in sfida, sapevano sarebbe arrivata la svolta. Infatti, AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) aveva stabilito una “lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari“.

Per questo il colosso della Pay TV potrebbe programmare a breve Inter-Barcellona, il 30 aprile 2025, e Barcellona-Inter, il 6 maggio 2025, su TV8 del digitale terrestre oltre che sui canali Sky e NOW che trasmettono la UEFA Champions League in diretta esclusiva. Difatti, nella normativa è esplicitato che si intendono anche “la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane“.

Inter-Barcellona e Barcellona-Inter: tutti gli italiani sintonizzati sul digitale terrestre

Tutti gli italiani potrebbero avere la possibilità di sintonizzarsi sul digitale terrestre, davanti al proprio televisore, per seguire le due semifinali di Champions League con l’unica italiana rimasta nel torneo. Si tratta di Inter-Barcellona, il 30 aprile 2025, e Barcellona-Inter, il 6 maggio 2025. Due appuntamenti da non perdere assolutamente.

L’anno scorso Sky si era accordata con Amazon Prime Video per trasmettere in co-esclusiva una delle partite “di particolare rilevanza per la società“. Al momento non sappiamo dove queste due semifinali saranno visibili, ma sembra che tutto concordi con la piattaforma digitale terrestre, visti i precedenti e le normative vigenti in Italia.