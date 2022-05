Integratore Nutridix Collagen da 60 capsule a un prezzo folle, meno di 14€

Prendersi cura del proprio corpo, sopratutto in questo periodo a cavallo con la primavera e con l’imminente estate, è un passaggio fondamentale per non stancarsi troppo e non stressare il proprio organismo. Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di consigliarti un validissimo integratore a marchio Nutridix. Si tratta di un affidabile brand internazionale di integratori alimentari, ormai ampiamente conosciuto sul mercato europeo. I loro prodotti seguono i più severi standard di qualità dell’UE, selezionando solo gli ingredienti migliori e le formule più complete. Al momento il loro Nutridix Collagen a base di collagene idrolizzato è disponibile a soli 13,36€ invece di 18,90€ su Amazon.

Solo per un brevissimo periodo di tempo, potrai acquistare questo prodotto naturale e super rinvigorente per il tuo organismo in sconto del 29%. Data che si tratta di un articolo molto valido in forte ribasso, ti consigliamo di completare l’acquisto finché sei ancora in tempo, prima che la promozione in corso termini.

Tutto a base di vitamine, collagene e acido ialuronico

La confezione in ribasso, contiene ben 60 capsule di collagene idrolizzato puro, più acido ialuronico, un mix perfetto per prenderti cura del tuo copro. Oltre alla combinazione di questi due elementi, nella formula del collagene Nutridix troviamo anche vitamina A, C, D, B12, zinco e coenzima Q10, che vi garantiscono una formula molto più completa.

Secondo l’ Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), la vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa, cartilagine, gengive, pelle e denti. La vitamina D, invece, si occupa di mantenere ossa e denti in condizioni ottimali, oltre che badare al normale funzionamento dei tuoi muscoli.

L’altro ingrediente, lo zinco, contribuisce al mantenimento di una chioma folta e super sana. Come ti abbiamo già detto, la qualità dell’integratore Nutridix è garantita, poiché vengono selezionati solo i migliori ingredienti, e vengono seguiti i rigorosi standard di sicurezza e qualità imposti dall’Unione Europea. Ci teniamo a precisare che questi prodotti non sostituiscono in nessun modo una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Al momento ti ricordiamo che il tuo acquisto è agevolato da uno ribasso pari al 29%, quindi non lasciartelo scappare finché la promozione è ancora disponibile.