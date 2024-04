Instax mini 12 sta nel PALMO di una mano: scatta e stampa dopo (-11%)

Parti per i tuoi viaggi immortalando i ricordi più belli senza l’ansia di dover conservare le istantanee in modo accurato per non rovinarle. Non rinunciare, tuttavia, a degli scatti unici e dal feeling vintage grazie a Instax mini 12. Questa macchinetta è così piccola che sta letteralmente nel palmo di una mano ma non compromette l’esperienza.

Su Amazon è andata in promozione con uno sconto del 11%.



Instax mini 12, la macchinetta fotografica che sta in una mano

Viste le dimensioni ridotte al minimo sindacabile, questa Instax mini 12 te la puoi portare sempre con te. In viaggio, in giro per la città e in gita. Perché la consiglio? Beh, ti permette di scattare istantanee con quel feeling vintage che le rende perfette senza però la necessità di stamparle immediatamente.

Ebbene, viste le dimensioni ti stari sicuramente chiedendo come faccia a stampare. Te lo dico subito: non lo fa. Hai bisogno di una stampante esterna per dare vita alle tue istantanee però puoi scattarne fino a 50 e tenerle in memoria così quando torni a casa, scegli le tue preferite. Non solo non sprechi cartucce ma con l’app sullo smartphone puoi anche modificare gli scatti.

Sempre dallo smartphone puoi avviare lo scatto da remoto e usare il primo come un telecomando Bluetooth.

Sicuramente originale e diversa dal solito.

