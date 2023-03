Instax Mini 11 e due cartucce di ricarica: prezzo ROSICATO per il set

Cattura momenti speciali da condividere subito con tutti con questa combo: Instax Mini 11 di Fujifilm + 2 cartucce. Perfetta per ogni occasione, grazie alla sue dimensioni ridotte la hai sempre in valigia anche per i tuoi viaggi.

Corri subito su Amazon per non perdertela a meno di 100€, infatti la trovi con uno sconto del 13% che ti permette di averla a soli 94,98€. Non aspettare un secondo di più e completa l’acquisto prima che l’offerta termini.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Instax Mini 11 per scattare istantanee stile vintage ovunque

Da quando sono state messe in commercio ne hai sempre desiderata una e finalmente puoi avverare questo sogno grazie a questa combo, Instax Mini 11 + 2 cartucce. Queste macchine fotografiche straordinarie sia per il fatto che creano foto instantanee e sia perché hanno quel tocco retrò che tanto va di moda negli ultimi anni.

Dal suo design piccolo e compatto, questa macchina fotografica è perfetta per ogni occasione. Potrai portarla sempre con te grazie alla cinghia da polso oppure potrai acquistare una custodia apposita in qualsiasi momento. Dimenticati di ricaricarla prima di uscire poiché per farla funzionare servono solamente due pile nel formato AA che a mali estremi potrai reperire in qualche negozio lungo la strada.

Con questo acquisto ricevi anche ben due confezioni da 10 fogli fotografici ciascuna per cominciare già da subito a creare dei ricordi o semplicemente fotografare quello che ti piace. Tieni a mente che questo articolo potrebbe essere anche un perfetto regalo.

Non aspettare ulteriormente e acquista la combo Instax Mini 11 di Fujifilm + 2 cartucce a soli 94,98€ grazie alla promozione in corso su Amazon che ti permette un risparmio del 13%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.