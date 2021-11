Instagram vuole rendere le Stories ancora più interattive

Instagram lancia l'adesivo “Add Yours” nelle Stories per creare discussioni a cui gli utenti (followers e non solo) possono rispondere. Vediamo cos'è e come funziona.

Instagram “Add Yours”: in cosa consiste?

Il social network di Meta ha annunciato oggi che sta introducendo un nuovo adesivo “Aggiungi il tuo” (Add Yours) che crea thread pubblici nelle Stories. La nuova funzionalità consente agli utenti di rispondere alle Stories di altri utenti con le proprie seguendo un prompt o un determinato argomento. Il lancio globale arriva nel momento in cui Instagram ha inizialmente testato la funzione in Indonesia e Giappone il mese scorso.

L'adesivo interattivo può essere utilizzato per creare una catena di contenuti in cui ogni utente aggiunge la propria Storia. Ad esempio, una persona può pubblicare una storia “Abito del giorno” e quindi chiedere ai propri follower di aggiungere la propria tramite l'adesivo.

“Con istruzioni personalizzate e risposte pubbliche, puoi condividere l'adesivo e vedere chi risponde ad esso nelle proprie storie“, ha detto il gigante dei social media in un tweet.

Add Yours = a sticker that creates public threads in Stories 🤝



With custom prompts and public responses, you can share the sticker and see who responds to it in their own Stories. pic.twitter.com/C9AXiFEo92 — Instagram (@instagram) November 1, 2021

Potete accedere alla nuova funzionalità selezionando lo strumento adesivo dalla barra di navigazione in alto quando acquisite o caricate contenuti nella vostra Storia. Da lì, potete selezionare l'adesivo “Add Yours” per avviare un thread pubblico. In alternativa, potete rispondere a un adesivo “Aggiungi il tuo” facendo click su di esso e aggiungendo il vostro contenuto per prendere parte a una catena.

Sebbene la funzione abbia lo scopo di far collaborare gli utenti, può anche essere vista come un modo per scoprire più persone da seguire. Dopo aver fatto clic sull'adesivo nella Storia di qualcuno, sarete in grado di vedere tutti coloro che hanno preso parte al thread e visualizzare le loro Stories temporanee.

Vale la pena notare che il nuovo adesivo è in qualche modo simile alla funzione “duetto” di TikTok, che consente agli utenti di creare contenuti con un video originale. Tuttavia, la caratteristica di Instagram è leggermente diversa, in quanto consente di vedere i post aggiuntivi di tutti nella catena di contenuti in un unico posto.

Il rollout di questo ultimo adesivo arriva quando Instagram ha reso il suo adesivo Link in Stories disponibile a tutti gli utenti la scorsa settimana dopo averlo limitato in precedenza alle aziende e ai content creators. La disponibilità globale di questi due nuovi adesivi mira a offrire agli utenti modi per collaborare e condividere i propri interessi, poiché la piattaforma continua a competere con altri competitor sempre più agguerriti.