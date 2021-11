Instagram vuole introdurre gli abbonamenti

Instagram consentirà presto agli utenti di supportare i content creators tramite abbonamenti; sì, proprio come fa YouTube con i suoi servizi premium o come sta facendo Twitter con la piattaforma Super Follows.

Ecco come Instagram vuole aiutare i content creator

Dopo l'enorme successo di servizi come Patreon e OnlyFans, alcuni social network hanno implementato modi per consentire agli utenti di supportare le persone che seguono con del denaro. Instagram sta per fare proprio questo, poiché la piattaforma di proprietà di Meta si sta preparando a lanciare un nuovo abbonamento per supportare i creatori.

Come notato dalle società di analisi Sensor Tower e Apptopia, l'app Instagram per iOS è stata recentemente aggiornata con nuovi acquisti in-app denominati “Abbonamenti Instagram” con prezzi che vanno da 0,99 a 4,99 dollari.

Sebbene la compagnia non dica quale sia il vero scopo di questi acquisti in-app, questi sono probabilmente parte della strategia dell'azienda per monetizzare ulteriormente la piattaforma, offrendo allo stesso tempo agli utenti un modo per dare denaro ai creatori che seguono e amano. Con questi acquisti in-app visualizzati sull'App Store, l'annuncio ufficiale della nuova funzionalità è previsto nel prossimo futuro.

Un abbonamento a Instagram per supportare i creator non è esattamente una novità, poiché la società stessa ha confermato all'inizio di quest'anno che stava lavorando a delle “Storie esclusive”, disponibili solo per coloro che pagavano all'interno dell'app.

Quest'anno, Twitter ha anche annunciato una funzione simile chiamata Super Follow, che consente ai creatori di offrire contenuti esclusivi agli abbonati. Altre piattaforme come TikTok, Snapchat, Pinterest e YouTube hanno lavorato su abbonamenti simili.