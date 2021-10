Instagram e gli avvisi contro i disservizi

Instagram sta testando gli avvisi di interruzione a seguito degli ultimi incidenti con i server di Facebook. L'azienda di Mark Zuckerberg ha recentemente avuto una settimana molto intensa con due stop che hanno bloccato tutti i social network della compagnia.

Instagram sta testando degli avvisi speciali anti-blackout

A seguito di questi due down, Instagram sta ora testando gli avvisi per informare gli utenti delle interruzioni in corso sui server dell'azienda.

La nuova funzionalità è stata annunciata dalla società in un post sul blog. La compagnia afferma che gli utenti si “confondono e [iniziano] a cercare risposte” quando si verificano queste stop imprevisti. Secondo la società, il team dietro il social network ora vuole che gli utenti sappiano quando l'app sta riscontrando problemi tecnici.

Instagram afferma che non tutte le interruzioni comporteranno una notifica, quindi questi avvisi verranno probabilmente salvati per problemi più seri che interessano un gran numero di utenti. Si legge:

Stiamo testando una nuova funzionalità che ti avviserà nel tuo feed attività quando si verifica un'interruzione o un problema tecnico e quando viene risolto. Non invieremo una notifica ogni volta che si verifica un'interruzione, ma quando vediamo che le persone sono confuse e cercano risposte, determineremo se qualcosa del genere potrebbe aiutare a rendere le cose più chiare.

Lunedì 4 ottobre, tutti i servizi di Facebook sono stati inattivi per più di sei ore a causa di un grave problema DNS. Pochi giorni dopo, Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp sono stati di nuovo in down, ma questa volta il problema è stato risolto in meno di due ore. In totale, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha perso 6 miliardi di dollari la scorsa settimana.

Oltre al nuovo avviso di stop, il social network dedicato agli influencer sta lavorando anche a una nuova sezione “Stato dell'account” per la sua app. Lì, gli utenti riceveranno informazioni dettagliate sul motivo per cui il loro account è stato sospeso o un post è stato rimosso. Se l'utente dovesse ritenere che la decisione sia stata ingiusta, potrà richiedere una revisione. A tal proposito, la compagnia scrive:

Stiamo apportando modifiche per rendere ancora più semplice sapere cosa sta succedendo con il tuo account, in un nuovo strumento chiamato “Stato account”. Lo stato dell'account sarà il tuo punto di riferimento per vedere cosa sta succedendo con il tuo account e la distribuzione dei contenuti. Inizieremo rendendo più facile per le persone sapere se il loro account è a rischio di essere disabilitato. Nei prossimi mesi, abbiamo in programma di aggiungere ulteriori informazioni a questo strumento, dando alle persone un'idea migliore di come i loro contenuti vengono distribuiti e consigliati in diverse parti di Instagram.

Tutte le nuove funzionalità annunciate oggi verranno testate a partire dal prossimo mese con un numero limitato di utenti negli Stati Uniti. Non sappiamo quando arriveranno da noi in Europa.