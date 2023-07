Instagram Reels, cosa sono, come crearli e come condividerli

Il tempo è un bene sempre più prezioso e l’intrattenimento social si è adattato a questa realtà, diventando più rapido e accessibile. Per rimanere al passo con le esigenze degli utenti, negli ultimi anni sono emersi i video di breve durata. Tra le molte piattaforme che hanno adottato questa strategia, anche Instagram ha introdotto una funzionalità simile, offrendo video brevi visualizzabili o realizzabili in un’unica schermata. Questa funzionalità è nota come Instagram Reels, un’opzione che permette di creare e condividere video multi-clip di breve durata, arricchiti da audio, effetti e strumenti creativi.

Cosa sono i Reels di Instagram

I Reels di Instagram sono video verticali che possono durare fino a 90 secondi, le possibilità sono due o creare i reel ed essere il protagonista oppure vedere i reel ed essere lo spettatore. I Reels possono essere composti da più clip, registrati in una sola volta o selezionate dalla galleria del dispositivo.

Ogni clip può essere modificata con una serie di opzioni, infatti, per personalizzare il reels è possibile aggiungere l’audio, nello specifico è possibile scegliere una canzone dal catalogo musicale di Instagram o registrare un audio originale.

Si può anche usare l’audio di altri Reels, creando così delle sfide o delle parodie. Migliorare il Reels con effetti e filtri, si può applicare uno dei tanti filtri o effetti di realtà aumentata disponibili nella fotocamera di Instagram, per rendere i video più divertenti e originali.

Anche a livello tecnico le funzioni permettono di girare il mini video in modo molto pratico, con la possibilità di aggiungere timer, regolare la velocità e allineare le varie clip. Nello specifico è presente la possibilità di impostare un conto alla rovescia per far partire la registrazione del video in modo automatico, senza dover tenere premuto il pulsante.

Poi, si può regolare la velocità del video, accelerandola o rallentandola a seconda dell’effetto desiderato. E infine, allineare il soggetto della clip con quello della clip precedente, per creare delle transizioni fluide e armoniose.

Una volta creato il Reel, si può aggiungere una didascalia, degli hashtag e dei tag agli altri utenti. Si può anche scegliere se condividere il Reel nel feed principale, nella seziona esplora, nelle Storie o solo con i propri amici.

Come creare un Reels di Instagram

Per creare un Reels, bisogna aprire la sezione dei Reels, l’icona del ciak vicino al +, e poi premere la fotocamera in alto a destra. Dopo questi passaggi, si procede con la realizzazione e la personalizzazione, attraverso gli strumenti che si trovano lateralmente.

Per cominciare a girare il video basta premere il pulsante centrale bianco e per terminare la registrazione, basta rilasciare il pulsante. Per registrare le clip successive, basta ripetere lo stesso procedimento. Quando il Reel è pronto, si può cliccare sul pulsante “Avanti” per passare alla schermata di condivisione.

Nella pagina di condivisione si possono inserire i dettagli del Reel, come la didascalia, gli hashtag e i tag, aggiungere una raccolta fondi, inserire il luogo, modificare le impostazioni avanzate. Si può anche scegliere se pubblicare il Reel oppure salvarlo come bozza.

Nel caso di un profilo pubblico si può anche scegliere se pubblicare il Reels nel feed principale. Nel caso di un profilo privato questa opzione non è disponibile. Oppure procedere tramite “Aggiungi una storia” o con l’icona del + e scegliere Reel, nel menu, tra post, storia, reel, video in diretta.

Come guardare i Reels di Instagram

Per guardare i Reels degli altri utenti, si può andare nella sezione, Reels premendo il ciak in basso vicino all’icona del +. Scegliendo questa sezione si aprirà una schermata a tutto schermo dove si potranno scorrere i vari video con uno swipe verso l’alto o verso il basso.

Per interagire con i Reels, si possono usare i pulsanti presenti per mettere Mi piace, commentare o condividere il video. Vicino al nome, si trovano i pulsanti per seguire l’autore del Reel. Nella sezione Reels sono presenti una selezione di video che si basano sugli interessi dell’utente e alle tendenze del momento. In sintesi, ecco i modi per visualizzare i Reels:

Dal profilo di un utente: accedere al profilo di un utente toccare l’icona dei Reels, che si trova vicino l’icona della griglia dei post, per vedere tutti i Reels pubblicati da quell’utente e interagire con essi.

Dalla schermata iniziale: accedere alla schermata iniziale di Instagram, toccare l’icona del ciak, per vedere i Reels pubblicati dagli utenti e interagire con essi.

Perché usare i Reels di Instagram

I Reels di Instagram sono un modo per esprimersi in modo creativo e coinvolgente, sfruttando le potenzialità del video e della musica. I Reels possono essere usati per intrattenere i follower con contenuti divertenti, comici o ironici, ma anche per comunicare messaggi su un particolare argomento, mostrare le proprie passioni o abilità, partecipare a delle sfide o trend, promuovere un prodotto o un servizio e molto altro. In poche parole, per divulgare il proprio messaggio in modo semplice ma d’impatto.

I Reels di Instagram sono anche un’opportunità per aumentare la propria visibilità e raggiungere nuovi utenti, grazie alla sezione. Inoltre, i Reels possono essere facilmente condivisi anche su altre piattaforme, come Facebook, WhatsApp o TikTok, ampliando così il proprio pubblico.

Inoltre, permettono di interagire e dare vita alla propria creatività, infine è anche possibile utilizzare diverse funzioni come i Remix dei Reel, che permettono di creare dei duetti con i video degli altri utenti, e le Live Rooms, che consentono di trasmettere in diretta.