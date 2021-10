Instagram: la Modalità Pratica eviterà spiacevoli figuracce in Live

A molti di voi sarà capitato di partecipare, attivamente o come spettatori, ad una diretta Instagram ed assistere a lunghi ed interminabili momenti di preparazione prima che si entrasse nel vivo della trasmissione.

Soprattutto nelle Live multiutente, si rende spesso necessario che tutti i partecipanti “si sincronizzino fra loro”, risolvendo eventuali problemi di audio o di connessione. Questi sono esattamente gli intoppi che lo staff di Instagram vorrebbe evitare, introducendo una nuova funzionalità chiamata “Modalità pratica”.

La Modalità Pratica giunge in soccorso degli streamer di Instagram

Una novità di imminente arrivo sul social network, grazie a cui tutti i partecipanti della trasmissione avranno modo di prepararsi prima di andare finalmente in diretta per i follower.

In questo modo sarà possibile settare correttamente l'illuminazione, il suono, l'inquadratura ed essere certi di avere una buona connessione per scongiurare lag e rallentamenti durante la sessione.

In buona sostanza, dopo aver effettuato l'accesso alla scheda “In diretta”, saranno disponibili due opzioni: Pubblico e Pratica. Scegliendo quest'ultima alternativa ci si potrà organizzare in tutta tranquillità prima di essere pubblicamente visibili.

Non è tutto: molto presto sarà anche possibile programmare le dirette di Instagram con 90 giorni di anticipo, creando contestuali avvisi per gli spettatori in merito all'evento.