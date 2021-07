La doppia autenticazione sta finalmente arrivando su Instagram e, oltre al classico metodo con l'SMS, l'applicazione sta proponendo di passare attraverso WhatsApp per ricevere il codice segreto. Poiché il numero di attacchi hacker all'account aumenta ogni giorno, è tempo che il social network integri questa funzionalità nel suo arsenale di sicurezza.

Con un po' di ritardo, ora è (finalmente) il turno di Instagram, dato che il social network di proprietà di Facebook ha deciso di integrare la misura di sicurezza di base dell'autenticazione a due fattori.

Oggi lanciamo il Controllo sicurezza, una nuova funzionalità per aiutare le persone a proteggere i propri account Instagram. Il Controllo sicurezza guiderà le persone i cui account potrebbero essere stati violati, attraverso i passaggi necessari per proteggerli. Ciò include il controllo dell'attività di accesso, la revisione delle informazioni del profilo, la conferma degli account che condividono le informazioni di accesso e l'aggiornamento delle informazioni di contatto per il recupero dell'account come il numero di telefono o l'e-mail.