Instagram ha lanciato il nuovo account @shop: gestito da un team interno, il profilo è stato creato per la community di persone che amano fare shopping.

@shop: Instagram insiste sull’e-commerce

Durante l’evento F8 2018, Zuckerberg aveva preannunciato le novità che avrebbero riguardato Instagram sull’acquisto diretto dei prodotti attraverso gli account dei creatori.

La volontà che la nota applicazione stava manifestando nell’entrare nel campo dell’e-commerce si era già notata quando recentemente aveva avviato dei test negli USA per la funzione Chekout. Tuttavia, la nota applicazione acquisita dal patròn di Facebook qualche anno fa ha messo a segno un’altro colpo, lanciando poche ore fa un account ufficiale per far conoscere agli utenti prodotti e accessori legati alla moda.

@shop è una celebrazione delle piccole imprese e dei loro creatori. Il contenuto di questo account è ispirato dalla nostra community di acquirenti: tu. @shop è una riflessione in tempo reale degli interessi della nostra comunità per le categorie di shopping più importanti come moda, bellezza, arredamento e molto altro.

Al momento del lancio (con meno di 15 post) l’account comprendeva prodotti con un tag che conduceva alle pagine delle aziende sull’app, mostrando il prezzo dell’articolo e un link per acquistare la merce.

Su @shop troverai marchi emergenti come i jeans Feel, prodotti come Glossier Play Colorslide, founders come KJ Miller e Amanda Johnson di Mented Cosmetics, e le ultime tendenze

Le aziende emergenti presenti sul nuovo account di Instagram potrebbero non avere alcun controllo sui loro prodotti attraverso l’account ma, a seconda di quanto popolare @shop diventerà tra gli utenti, potrebbe aumentare l’esposizione di un marchio sulla piattaforma.

Come abbiamo accennato all’inizio dell’articolo, Instagram ha anche introdotto la feature Checkout, che permette di effettuare gli acquisti senza uscire dall’App: riuscirà la popolare applicazione, attraverso i suoi innovativi strumenti, a diventare un punto di riferimento per gli acquisti online?

Commento inviato

Smartphone