Insta360 One RS: action cam da sogno ad un prezzo scontato su Amazon

L’insta360 One RS è un’innovativa action cam che è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 267€ invece di 319,99€. Questo modello è dotato di numerose funzionalità che lo rendono una scelta eccellente per gli appassionati di sport d’azione e fotografia e, in particolare, per chi vuole un accessorio con cui immortalare per sempre le sue avventure più adrenaliniche.

L’insta360 One R presenta una stabilizzazione FlowState integrata, che garantisce video super fluidi in qualsiasi situazione, senza necessità di ulteriore editing. La funzione Horizon Lock garantisce invece scatti e riprese perfettamente livellati a 360 gradi, indipendentemente dall’inclinazione della videocamera. Inoltre, questa action cam ha un nuovissimo sensore d’immagine da 1/2″ 48MP e un obiettivo Boost 4K che consente di scattare foto e registrare video incredibilmente dettagliati.

La videocamera dispone anche della modalità Active HDR e Widescreen 6K, che garantiscono riprese di alta qualità. La ONE R è anche la prima action cam con obiettivi intercambiabili. Puoi aggiornare la tua videocamera in qualsiasi momento acquistando un obiettivo aggiuntivo, come l’obiettivo 360 ultra-creativo. Inoltre, la batteria da 1445mAh garantisce riprese fino a 75 minuti in 4K 60fps o 88 minuti in 4K 30fps. L’insta360 One R è inoltre impermeabile fino a 5 metri, rendendola perfetta per gli sport d’acqua.

L’app Insta360 è facile da usare e ricca di funzionalità basate sull’AI per la modifica dei video. Inoltre, il microfono aggiuntivo offre una qualità audio senza pari e l’algoritmo di riduzione del rumore del vento rimuove i rumori indesiderati. In definitiva, l’insta360 One RS è una soluzione eccellente per chi cerca un’azione cam di alta qualità, con molte funzionalità avanzate, obiettivi intercambiabili, impermeabilità e una batteria duratura. Non perdere l’occasione di acquistarlo su Amazon a un prezzo vantaggioso.

