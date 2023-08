Insta360 One RS 4K Edition in offerta: sconto BOMBA del 20%

Perché no approfittare subito dello sconto pazzesco di Amazon se sei alla ricerca di una Action Cam di ottima qualità? Infatti, solo se ti affretterai, avrai la possibilità di portarti a casa la magnifica insta360 One RS 4K Edition in offerta, al prezzo di soli 255,99 euro invece di 319,99 euro.

Grazie allo sconto del 20%, questo dispositivo sarà tuo con un risparmio di quasi 65 euro. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai sfruttare diversi vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo, ma avrai anche la possibilità di acquistare subito questo prodotto e pagarlo in comode rate.

Questa magnifica Action Cam, ti consentirà di scattare foto e girare video di ottima qualità, poiché è provvista dell’innovativo sensore d’immagine da 1/2″ da 48 MP. Particolarmente indicata se sei appassionato di sport adrenalinici, con questo dispositivo avrai sempre immagini chiare, nitide e ricche di dettagli grazie all’obiettivo Boost 4K.

Anche i video saranno perfettamente fluidi, con il nuovo Nucleo RS, la stabilizzazione FlowState sarà già integrata all’interno della videocamera. Dunque, con meno di 255 euro ti porterai a casa un dispositivo completo di obiettivi intercambiabili. Infatti, il suo design modulare, ti permetterà aggiornare l’Action Cam con l’acquista di un obiettivo aggiuntivo.

Per avere video di maggiore qualità, potrai avvalerti dell’aiuto delle modalità Active HDR e Widescreen 6K. Potrai utilizzare la fotocamera sino ad una profondità di 5 metri. Dal design piccolo e compatto, con soli 7 x 5 x 4 cm di grandezza e con soli 127 grammi di peso, potrai portare questo dispositivo sempre con te.

Cosa aspetti ancora? Corri su Amazon e acquista subito questa magnifica Insta360 ONE RS 4K Edition in offerta al prezzo super scontato di soli 255,99 euro. Affrettati, questa prodotto sta andando a ruba e presto potrebbe non essere più disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.