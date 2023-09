Inizia X Factor 2023: dove vederlo con NOW a 6,99 euro al mese

Con X Factor 2023 ha inizio una nuova stagione canora del talent show più amato in Italia. Oggi 14 settembre 2023 è la volta della prima attesissima puntata che potrai seguire in diretta su Sky o, in alternativa, in streaming su NOW, la piattaforma che ti permette di guardare i contenuti di Sky ovunque tu voglia su tutti i dispositivi compatibili.

X Factor 2023 in streaming su NOW: cosa aspettarsi

Nel corso delle Audizioni, che si sono tenute all’Allianz Cloud di Milano, abbiamo assistito al talento straordinario di numerosi artisti, ciascuno con il sogno di conquistare il palco di X Factor e far risuonare la propria musica nel cuore del pubblico.

Queste Audizioni hanno rappresentato solo il primo passo di un avvincente viaggio che vedrà gli aspiranti concorrenti sfidarsi nelle tre fasi di selezione: Audition, Bootcamp e Home Visit. Solo i più talentuosi e determinati avranno l’opportunità di accedere ai Live, che inizieranno il 26 ottobre e saranno trasmessi in diretta.

X Factor 2023 presenta una formazione giudicante completamente nuova, pronta a scoprire e guidare i talenti di quest’anno. Fedez, l’artista dalle straordinarie performance musicali e un’affezionata presenza nello show, fa il suo ritorno come giudice. Al suo fianco, Ambra Angiolini, un’artista versatile e multi-talento, nota per la sua straordinaria presenza sul palco.

Non poteva mancare Dargen D’Amico, rapper, cantautore e produttore musicale che porta con sé un linguaggio poetico e unico. E dopo 9 anni dalla sua ultima partecipazione, torna Morgan, il leggendario cantautore vincitore di ben cinque edizioni di X Factor, un record invidiabile.

La conduzione di questa emozionante edizione sarà affidata alla talentuosa Francesca Michielin, una delle artiste più complete e affascinanti del panorama musicale odierno, che guiderà lo spettacolo per il secondo anno consecutivo.

Se vuoi goderti ogni attimo di questa incredibile stagione di X Factor, non perdere tempo. Con NOW, puoi accedere a X Factor incluso nel Pass Entertainment a soli 6,99 euro al mese per 12 mesi (o 8,99 euro al mese senza vincolo annuale). Questa è l’occasione perfetta per immergerti nell’esperienza di intrattenimento definitiva, con accesso a una vasta gamma di contenuti di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.