ING, ultimi giorni per richiedere gratis la Mastercard Gold

Mastercard Gold: una “scintillante” carta di credito dorata molto richiesta, che permette di pagare online e nei negozi di tutto il mondo con un semplice gesto. Perfetta, in poche parole, per chi ha sempre voglia di shopping. Difficilmente, però, si trova a canone zero. Eppure una soluzione c’è: ING, infatti, mette a disposizione di tutti i suoi nuovi clienti la possibilità di richiedere la propria, personalissima, carta di credito Mastercard Gold senza sborsare un centesimo per un intero anno.

Il termine massimo per richiederla, però, è agli sgoccioli. Per poterla ottenere a canone zero, è necessario attivarla entro il 31 dicembre. Con Mastercard Gold di ING otterrai anche alcuni vantaggi: il PIN, ad esempio, è personalizzabile e puoi anche impostare limiti di spesa giornaliera e mensili, oltre che ricevere notifiche in tempo reale. Puoi sospenderla temporaneamente con un clic e fare acquisti online in sicurezza, autorizzando il pagamento tramite app.

Come richiedere Mastercard Gold con ING

Se hai già un Conto Corrente Arancio, tutto ciò che dovrai fare è richiedere la tua carta di credito dall’Area Riservata del sito ufficiale di ING. Se invece non sei ancora titolare, spunta la richiesta direttamente durante l’apertura del conto: puoi farlo cliccando questo link. Conto Corrente Arancio è la soluzione digital banking di ING: un vero e proprio conto digitale, che può essere gestito in ogni sua parte attraverso l’apposita applicazione.

Se scegli di attivare il Modulo Zero Vincoli, puoi avere: zero spese di canone del conto e delle carte, prelievi gratis di contante in tutti gli sportelli automatici in Italia e in Europa, un modulo di assegni gratuito all’anno e bonifici gratuiti SEPA. Otterrai, inoltre, il 2,50% lordo per 12 mesi sulle somme vincolate. Ti basta aprire il conto entro il 31 dicembre e attivarlo entro il 17 gennaio 2023. In più, il canone è gratuito se accrediti entrate di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il costo è di 2 euro mensili.

Una volta aperto il tuo Conto Corrente Arancio ( ricordiamo il link) e richiesta la carta di credito Mastercard Gold, attivala entro il 31 dicembre per ottenere un anno di canone gratuito. Al termine del periodo, il canone resterà zero in tutti i mesi in cui spendi almeno 500 euro oppure se hai un piano Pagoflex attivo. In alternativa, pagherai soltanto 2 euro al mese.

