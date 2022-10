ING: 120€ di buono Amazon, ecco come averli

Finalmente aprire un conto corrente non è mai stato così semplice, veloce, immediato e, soprattutto, conveniente. Con ING non solo avrai il tuo Conto Corrente Arancio in poche mosse, ma riceverai anche un Buono Sconto Amazon del valore di 120 euro.

Hai capito bene, aprendo un Conto Corrente Arancio con la banca online ING potrai poi spendere fino a 120 euro in acquisti su Amazon, il colosso dello shopping online. Un’ottima opportunità visto che stiamo parlando di due realtà importanti.

Da una parte c’è la banca che da anni ormai si è contraddistinta per serietà, servizi, praticità e convenienza. Con abile maestria, nata come banca online, oggi ha anche unito alla tecnologia il contatto umano attraverso alcune filiali presenti nelle città più importanti d’Italia.

Dall’altra c’è un e-commerce di tutto rispetto dove, come indica molto bene il logo, possiamo trovare qualsiasi cosa cerchiamo, dalla A alla Z. Dalla migliore tecnologia agli alimentari, Amazon è il punto di riferimento per un acquisto veloce, pratico e sicuro, anche con tanti vantaggi.

Ma cosa devi fare per ottenere da ING un Buono Sconto Amazon di 120 euro? Scopriamolo insieme perché tutti possono riuscire ad accedere a questo benefit, senza difficoltà. Dedica solo alcuni minuti del tuo tempo per questa cosa e vedrai che non te ne pentirai.

ING ti regala un Buono Sconto Amazon da 120 euro: come approfittarne

Approfitta subito della fantastica promozione lanciata da ING che ti regala, senza se e senza ma, un Buono Sconto Amazon del valore di 120 euro. L’iniziativa è valida fino al 13 ottobre 2022 e permette a tutti di poter beneficiare di questo interessante vantaggio.

Vai subito sul sito ufficiale ING e apri un Conto Corrente Arancio entro il 13 ottobre 2022. Attivalo con un bonifico di qualsiasi importo entro il 30 novembre 2022 e accredita lo stipendio o la pensione entro il 31 dicembre 2022.

Così ricevi un Buono Regalo Amazon da 120 euro che potrai spendere sulla piattaforma del colosso dello shopping online. Cosa ancora più importante, avrai aperto molto più di un semplice conto corrente. Infatti il Conto Corrente Arancio è:

gratis , quindi zero spese;

, quindi zero spese; 100% digitale , lo apri in pochi clic e gestisci le tue spese dall’app dedicata;

, lo apri in pochi clic e gestisci le tue spese dall’app dedicata; sicuro perché puoi accedervi solo tu e con la carta di Carta di Debito MasterCard scegli il PIN e puoi richiederne la sospensione con un clic.

Non perdere altro tempo se vuoi spendere il tuo Buono Regalo Amazon da 120 euro. Ricordati che dall’11 al 12 ottobre 2022 partono le Offerte Esclusive Prime, quindi sarebbe fantastico se tu ottenessi questo Buono Sconto subito per poterlo utilizzare in questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.