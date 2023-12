Infradito Havaianas: 5 modelli da donna SVENDUTI su Amazon

Le infradito Havaianas sono da sempre sinonimo di comfort, stile e qualità. Amazon oggi ha lanciato una serie di offerte imperdibili su vari modelli di infradito Havaianas da donna, con sconti che vanno dal 30 al 50%. Abbiamo scovato 5 veri affari da non perdere oggi, tutti modelli da donna di grande stile a prezzi outlet:

Havaianas You Angra

Prezzo: €8,99 invece di €18,02

Queste infradito combinano eleganza e semplicità, perfette per una passeggiata estiva o per una giornata in spiaggia. Con uno sconto del 50%, sono un’affare imperdibile per chi cerca qualità a un prezzo accessibile.

Havaianas Slim Gloss

Prezzo: €11,50 invece di €18,56

Le Slim Gloss offrono una variante più raffinata e lucida del classico modello, adatte per chi cerca un tocco di eleganza nei propri accessori da spiaggia. Con uno sconto del 38%, rappresentano un ottimo acquisto.

Havaianas Slim Flatform

Prezzo: €11,78 invece di €24,00

Queste infradito con suola rialzata uniscono comfort e stile, ideali per chi cerca un po’ di altezza senza sacrificare la comodità. Con uno sconto del 51%, sono un’opzione eccellente per un look estivo alla moda.

Havaianas Slim Animals

Prezzo: €14,39 invece di €22,00

Per chi ama i dettagli audaci, le Slim Animals con i loro motivi animalier sono la scelta perfetta. Scontate del 35%, queste infradito aggiungono un tocco selvaggio a qualsiasi outfit estivo.

Havaianas Slim Logo Metallic

Prezzo: €13,01 invece di €21,00

Le Slim Logo Metallic combinano il classico comfort delle Havaianas con dettagli metallici trendy. Con uno sconto del 38%, sono ideali per chi cerca quel tocco in più di brillantezza.

Le infradito Havaianas sono famose per la loro durata e comfort. Realizzate con materiali di alta qualità, sono progettate per essere morbide, leggere e resistenti, garantendo una lunga durata. Queste offerte rappresentano un’opportunità unica per acquistare infradito di qualità a prezzi incredibilmente convenienti.

