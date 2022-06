Infradito comode e belle? Le Havaianas Slim sono scontate del 41%, prezzo folle

Sei alla ricerca di infradito comode ma belle da portare anche in giro, fuori dal lido o dalla piscina? Le proposte sul mercato non sono tutte valide e molte, per quanto economiche, sono di qualità scarsa ed esteticamente insoddisfacenti. Per questo abbiamo deciso di proporti un’offerta assolutamente imperdibile su un paio di infradito Havaianas Slim, in ribasso del 41%. Il modello in questione è disponibile al costo di soli 15,99€ invece di 27,00€, uno sconto davvero folle.

L’azienda Havaianas è un marchio di riferimento nella produzione di calzature estive ed è acclamato nell’ambito già dagli anni ’60. In primis per aver portato lo spirito brasiliano in tutto il mondo attraverso l’utilizzo di suola in gomma e colori brillanti. Il brand realizza scarpe in gomma di altissima qualità, comodissime ma soprattutto durevoli nel tempo, pensate per non rovinarsi dopo essere entrate a contatto con l’acqua. Trattandosi di un’ottima proposta, ti consigliamo vivamente di portare a termine il tuo acquisto il prima possibile.

Stile e comodità in un paio di infradito

Dopo averti spiegato perché dovresti sempre tenere d’occhio le calzature a marchio Havaianas, visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo di cui godono, ci teniamo a spiegarti meglio perché non devi farti scappare le Havaians Slim in ribasso del 41%. Non solo sono realizzate in una gomma morbida, perfetta anche per delle brevi camminate, ma sono delicate ed eleganti quindi perfette anche per essere indossate fuori dalla spiaggia.

Il modello Havaianas Slim ha conquistato tutto il mondo grazie alle delicate fascette sottili e alle suole che rispecchiano alla perfezione il profilo deliziosamente femminile del piede. Disponibili in una gamma di colori classici, sono abbinabili a qualsiasi look! Per uno stile elegante e delicato!. Per questo, ti ricordiamo di concludere l’acquisto a breve, prima che il prezzo salga di nuovo o che terminino le unità a disposizione!

