INCREDIBILE, Nintendo Switch OLED scontato del 20% su eBay!

Da tempo stavi cercando lo sconto perfetto per recuperare il vastissimo parterre di videogiochi Nintendo? Sfrutta l’occasione e porta a casa la meravigliosa console Nintendo Switch OLED nella colorazione bianca, a un prezzo degno del Black Friday. Per pochissimo, e solo fino a esaurimento scorte, avrai la possibilità di renderla tua con un sconto del 20%, per appena 284,99€ su eBay.

Nintendo Switch OLED a prezzo SHOCK: solo 284,99€

Immergiti nell’esperienza di gioco avvincente e ricca di dettagli offerta dal Nintendo Switch OLED! Questa console innovativa presenta uno schermo OLED da 7″ con una cornice più sottile del modello standard, regalando colori intensi e un contrasto elevato che danno vita ai tuoi giochi preferiti sia in modalità portatile che da tavolo. Che tu stia sfrecciando su un circuito o combattendo feroci nemici, vivrai un’esperienza di gioco coinvolgente e appagante.

Nintendo Switch OLED presenta, inoltre, uno stand regolabile più ampio, consentendoti di scegliere l’angolo di visualizzazione più comodo quando giochi in modalità da tavolo, per il massimo comfort. Apri lo stand, passa un controller a un amico e avvia sessioni cooperative o competitive ovunque tu voglia. Il meglio del meglio, per giocare in compagnia in qualsiasi momento!

La base inclusa con la console offre ben due porte USB, una presa HDMI per collegare la console alla TV e una nuova porta LAN. Quest’ultima assicura una connessione internet molto più stabile durante le tue sessioni di gioco in modalità TV, garantendoti un’esperienza senza interruzioni. Con una memoria interna di 64 GB, inoltre, Nintendo Switch OLED ti offre ampio spazio per archiviare i tuoi giochi preferiti. Se desideri ancora più spazio, puoi espandere la memoria utilizzando una scheda microSD compatibile (venduta separatamente), consentendoti così di scaricare e portare con te tutti i titoli che ami!.

Per completare l’esperienza di gioco, gli altoparlanti integrati con un suono migliorato regalano un audio nitido sia in modalità portatile che da tavolo. Sia che tu stia giocando da solo o con gli amici, la qualità del suono ti trascinerà completamente nell’azione, arricchendo ulteriormente il tuo divertimento. Con Nintendo Switch OLED, ogni partita diventa un’esperienza sensoriale straordinaria. Per questo ti consigliamo caldamente di completare l’acquisto, finché la promozione è ancora in corso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.