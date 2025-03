Incredibile Amazon: soundbar Samsung wireless e con woofer integrato a 79 euro

La soundbar Samsung HW-C400/ZF è una speciale soluzione dotata di 4 speaker, woofer integrato e connessione wireless oggi protagonista delle Offerte di Primavera di Amazon. Puoi acquistarla infatti a soli 79 euro invece di 115,97 e riceverla subito a casa con la spedizione Prime.

Soundbar Samsung HW-C400/ZF: le caratteristiche

Con questa soundbar potrai migliorare nettamente l’audio della tua TV senza spendere troppo. Grazie ai 4 speaker e al woofer integrato avrai un suono potente e bassi profondi perfetti per ogni genere di contenuto: film, serie TV, musica e videogiochi.

Il collegamento avviene senza fili: basta collegarla via bluetooth per controllarla direttamente con il telecomando della TV Samsung senza cavi aggiuntivi. La tecnologia Surround Sound Expansion ottimizza il suono in base allo spazio per creare un’esperienza unica e avvolgente.

Con la funzione Tap Sound potrai trasmettere i brani dal tuo smartphone con un semplice tocco. Poi, è molto interessante la modalità Notte per ridurre automaticamente i bassi per non disturbare chi dorme. Con Voice Enhance, infine, potrai rendere i dialoghi più chiari e comprensibili.

Una soundbar compatta e leggera, con un design elegante in nero, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Acquistala adesso a soli 79 euro.