In forma con la tecnologia: la corda SMART costa poco e conquista tutti (25€)

Il salto ti permette di stare in forma, facendo un’attività fisica divertente. Bruci calorie e torni in forma. Per un appassionato di tecnologia, la corda smart è assolutamente un gadget imperdibile. Per questo è diventata in breve tempo così popolare. La usi come faresti con un modello standard, con la differenza che – grazie alla connettività Bluetooth e al chip intelligente – puoi salvare i dati del tuo allenamento e scaricarli all’interno dell’applicazione per Android e iOS.

La cosa interessante è che questo gioiellino puoi prenderlo a prezzo piccolissimo da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 25€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto semplicissimo da utilizzare. Tutto quello che devi fare è scaricare la specifica app e poi effettuare l’abbinamento del tuo dispositivo allo smartphone. A quel punto, basterà scegliere la tua modalità di allenamento preferita (fra le 3 presenti) e iniziare ad allenarti. Sul pratico display integrato, retroilluminato, puoi leggere i dati in tempo reale. Ovviamente, come anticipato, tutti i dati vengono scaricati all’interno dall’applicazione e restano così sempre disponibili.

Non perdere l’occasione di restare in forma grazie alla tecnologia, la corda smart costa pochissimo su Amazon: completa l’ordine al volo per portarla a casa a 25€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.