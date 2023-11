Imprimi i momenti migliori per sempre grazie alla Fotocamera Istantanea Fujifilm (ora in SCONTO!)

La Fujifilm instax mini 12 Clay White è una macchina fotografica istantanea dal design accattivante e pop. Questa fotocamera ti permette di catturare istantaneamente i tuoi momenti preferiti e stamparli per condividerli con gli amici e la famiglia. E la buona notizia è che in questo momento, puoi avere la Fujifilm instax mini 12 Clay White su Amazon con uno sconto del 23%. Invece di 89,99€, puoi acquistarla a soli 69,00€.

Tutte le caratteristiche di Fujifilm instax mini 12 Clay White

Design Pop: Questa macchina fotografica è disponibile in cinque colori pastello, perfetti per abbinarli al tuo stile. Aggiungerà un tocco di tendenza e colore alla tua vita.

Selfie Perfetti: La presenza di uno specchietto selfie ti permette di catturare i tuoi autoritratti al primo click, con l’inquadratura perfetta.

Modalità Close Up: Ruotando l’obiettivo, attiverai la modalità Close-Up, ideale per catturare dettagli e ritratti di precisione.

Esposizione Automatica: L’esposizione e il flash si regolano automaticamente, garantendo che ogni foto sia ben esposta, indipendentemente dalle condizioni di luce.

Stampa Istantanea: In soli 5 secondi, vedrai il tuo capolavoro prendere vita sotto forma di una stampa compatta delle dimensioni di 86 mm x 54 mm.

Creatività Senza Limiti: Con l’app INSTAX UP!, puoi trasformare le tue stampe preferite in formato digitale, creando album fotografici e condividendo i tuoi ricordi in modo innovativo.

La Fujifilm instax mini 12 Clay White è un concentrato di gioia, creatività e possibilità di personalizzazione. Con il suo design frizzante e le funzioni intuitive, sarà il tuo compagno ideale per ogni avventura. Non perdere questa opportunità di ottenere la tua macchina fotografica istantanea a un prezzo scontato. Cattura i tuoi momenti speciali e trasformali in ricordi tangibili con soli 69,00€ invece di 89,99€!