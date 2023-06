Impossibile, ma VERO: bastano 79€ per questo spettacolare tablet 10" (Amazon)

Sei alla ricerca di un tablet 10” che unisca prestazioni elevate, design elegante e un prezzo accessibile? Non cercare oltre, questo spettacolare modello è quello che fa per te. Questo dispositivo, attualmente disponibile su Amazon a soli 79,99€, offre una serie di caratteristiche che lo rendono un’opzione eccellente per chiunque cerchi un tablet di qualità. Se non è già finito, completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Il BENEVE M51 è dotato di un buon processore, che offre una velocità di elaborazione del 40% più veloce rispetto al processore della generazione precedente. Questo significa che puoi dire addio alle attese, sia che tu stia guardando film o lavorando, tutto sarà più veloce e fluido. Inoltre, grazie ai suoi 6GB di RAM (4GB di RAM fisica e 2GB di RAM virtuale), il multitasking non sarà mai stato così semplice e veloce.

Con una memoria interna di 128GB, ti offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per scaricare e salvare i tuoi eBook, canzoni, foto, video, giochi e tutto ciò che desideri. E se tutto questo non dovesse bastare, il tablet è dotato di uno slot per scheda micro TF che ti permette di espandere la memoria fino a 1TB.

Ancora, questo gioiellino vanta un display IPS da 10,1″ con una risoluzione di 1280 x 800 pixel. Questo ti offre un’esperienza visiva di alta qualità, ideale per guardare film e video o navigare su siti web. Inoltre, grazie alla sua funzione di protezione per bambini, puoi lasciare che i tuoi piccoli si divertano con il tablet senza preoccuparti per la loro salute visiva.

Naturalmente, ti offre una connettività Wi-Fi dual band 2.4G+5G per una connessione di rete più veloce. Inoltre, grazie alla sua compatibilità con Bluetooth 5.0, potrai collegare tutti i tuoi accessori preferiti senza alcun problema.

Con un design interamente in metallo, sottile e leggero, e una batteria da 6000 mAh, il BENEVE M51 è il compagno di viaggio ideale. Che tu stia leggendo un eBook, guardando un film o lavorando mentre sei in movimento, questo tablet ti offre tutto ciò di cui hai bisogno.

Non perdere l’opportunità di acquistare questo spettacolare tablet a un prezzo così vantaggioso. Visita la pagina del prodotto su Amazon e scopri tutte le sue fantastiche caratteristiche. Completa l’ordine al volo per portarlo a casa a 79,99€ appena, le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità residua è limitatissima.

