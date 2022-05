Impianto fotovoltaico portatile con accumulo a 65€ su Amazon: ASSURDO

Con l’arrivo della bella stagione, aumentano gite, escursioni e voglia di godersi la natura. Con questo impianto fotovoltaico portatile, dotato di accumulo grazie alla batteria integrata, potrai avere sempre a disposizione l’elettricità che ti serve. Il bello è che arriva direttamente dal sole è quindi è totalmente gratis.

Questo kit comprende l’unità principale, una potente torcia, 3 faretti con lungo cavo da sistemare dove preferisci e una porta USB per alimentare o ricaricare i tuoi dispositivi. Oltre a questo, naturalmente, non manca un pannello solare, anch’esso portatile.

La cosa più assurda è il costo. L’intero set adesso lo porti a casa a 65,44€ da Amazon. Un prezzo ridicolo, che puoi spuntare approfittando dell’offerta a tempo: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Impianto fotovoltaico portatile a prezzo top su Amazon

Il genere di prodotto che compri per le tue escursioni e poi ti ritrovi a usare anche in casa, magari in giardino o balcone. Ancora, è perfetto da sfruttare per sopperire alla mancanza temporanea di corrente elettrica.

Super pratico è compatto, è pensato proprio per semplificare la portabilità. Non occupa molto spazio e soprattutto non è pesante. Grazie al pannello solare, non avrai problemi per effettuare la ricarica che comunque è dotato di doppio supporto. Infatti, se lo desideri puoi anche effettuarla tramite presa di corrente, a casa. Una soluzione che può tornare utile se decidi di partire all’ultimo momento e ci sono poche ore per preparare il piccolo impianto fotovoltaico portatile.

Una volta che sei in giro puoi invece affidarti all’energia gratuita del sole. Come anticipato, oltre alle porte per collegare i faretti, a disposizione hai anche un porta USB, che si rivela utilissima per il collegamento dei tuoi dispositivi da alimentare o caricare.

Non perdere una delle più ghiotte occasioni Amazon del momento. Completa l’ordine adesso e accaparrati l’intero kit a 65€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.