Impianto fotovoltaico fai da te, Amazon: economico, anche in balcone

L'impianto fotovoltaico fai da te costa poco, puoi trovarlo su Amazon e realizzarlo in totale autonomia per una marea di scopi. Lo piazzi sul tetto, in giardino o anche sul balcone e crei la tua piccola centrale elettrica fino a 3KW al giorno.

Ce ne sono di tanti tipi e misure, devi solo scegliere quello che fa per te e con le componenti che preferisci. Dai un'occhiata a tutte le soluzioni disponibili.

Impianto fotovoltaico fai da te: è il momento di sperimentare

Un modo intelligente per iniziare a ridurre i costi della bolletta elettrica e iniziare a sperimentare il potenziale dell'energia del sole, che è completamente gratuita.

I kit che trovi su Amazon hanno tutti quanti quello che serve per iniziare a sperimentare, ma alcuni sono più completi di altri. Per capire, ecco un elenco generale delle componenti necessarie per un impianto di questo tipo:

pannelli solari , con potenza variabile per singola unità;

, con potenza variabile per singola unità; controller di ricarica , che regola appunto il flusso energetico recuperato dal sole;

, che regola appunto il flusso energetico recuperato dal sole; inverter , che trasforma la corrente continua in alternata, rendendola utilizzabile per i comuni oggetti che abbiamo in casa;

, che trasforma la corrente continua in alternata, rendendola utilizzabile per i comuni oggetti che abbiamo in casa; batteria per l'accumulo dell'energia, da utilizzare quando è sera e non c'è energia da prelevare direttamente.

Per iniziare subito a sperimentare, il minimo necessario è un kit composto delle prime due unità elencate. Aggiungendo gli altri elementi, allora si va verso la creazione di una vera e propria mini centrale elettrica. Su Amazon trovi davvero di tutto, dai bundle più economici da poche decine di euro (ottimi per iniziare a sperimentare) a quelli più completi. Ecco i migliori in assoluto, con potenza quotidiana garantita da 1KW a 3KW addirittura:

Pannelli Solari da 120W*2+ Regolatore di Carica da 30A+ Batterie al Litio da 20Ah*2+ Inverter da 600W a 549,99€ (1KW al giorno);

4 pannelli solari da 120W + inverter sinusoidale puro 1500W DC 24V AC 220V + caricabatterie controller da 60A per casa a 699,99€ (2KW al giorno)

4 Pannelli Solari da 120W +2 Batterie al Litio da 50Ah+Regolatore di Carica da 30A+Inverter da 1500W+Accessori di Montaggio per Casa a 1099,99€ (2KW al giorno con accumulo di energia);

6 pannelli solari da 120 W + regolatore di carica da 60 A + inverter solare da 1500 W CC 24 V CA 220 V a 959,99€ (3KW al giorno);

6 pannelli solari da 120 W + regolatore di carica da 60 A + inverter solare da 1500 W CC 24 V CA 220 V + 4 batterie al litio da 50 Ah a 1899,99€ (3KW al giorno con accumulo di energia).

Come vedi, i prezzi per gli impianti fotovoltaici fai da te sono più che accessibili, oltre che super semplici da utilizzare e configurare. Oltre a essere su Amazon, sono tutti spediti assolutamente gratis. Basta poco per imparare e creare una piccola centrale elettrica in giardino o sul balcone. Prendi l'energia dal sole, inizi subito a sfruttarla e riduci il consumo in bolletta. Inoltre: vuoi mettere la soddisfazione di ottenere ottimi risultati, facendo tutto da solo?