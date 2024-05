Impermeabile e regolabile su 40 livelli: il rasoio elettrico King C. Gillette è in SCONTO!

Gillette è uno dei brand più amati quando si parla di rasoi tradizionali ed elettrici. Se fai difficoltà a regolare la tua barba con precisione, puoi approfittare dell’ottima offerta del giorno targata Amazon. Con un ribasso del -30% potrai acquistare il regolabarba e tagliacapelli elettrico King C. Gillette a un prezzo di soli 34,99€ anziché gli originari 49,99€!

Tutte le caratteristiche del rasoio King C. Gillette

Questo strumento diventerà il tuo fedele compagno nella routine quotidiana, consentendoti di modellare la tua barba con precisione grazie alle sue 40 impostazioni di lunghezza, che vanno da un sottile 0,5 mm a un generoso 21 mm.

Le lame in acciaio inossidabile, affilate per garantire una rasatura uniforme e precisa nel tempo, sono la forza motore di questo raosio grazie alla loro altissima qualità. Per non parlare, poi, della sua natura impermeabile che ti consente di pulirlo rapidamente sotto l’acqua corrente.

Inoltre, questo di Gillette è un rasoio elettrico privo di cavi e dotato di una batteria che offre fino a 80 minuti di autonomia con una singola ricarica.

Il completo kit che accompagna il regolabarba King C. Gillette include tutto il necessario per una rasatura impeccabile: tre pettini regolatori di di varie lunghezze per adattarsi a ogni stile e una pratica spazzolina per mantenere il dispositivo sempre pulito e pronto all’uso.

E la sua versatilità lo rende adatto a ogni tipo di barba grazie alla precisione delle impostazioni che ti permette di ottenere esattamente il look desiderato.

Rendi la tua grooming routine un gioco da ragazzi con il rasoio elettrico King C. Gillette. Ti ricordiamo che con quest’offerta risparmierai il -30%, pagandolo 34,99€!