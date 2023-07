Impastatrice planetaria Moulinex: offerta bomba Prime Day (-48%)

Sei il tipo di persona che passerebbe ore a preparare dolci e ogni tipo di impasto fatti in casa? Nonostante ciò, non rinunceresti ad un buon elettrodomestico che possa darti una mano per velocizzare i tempi e per facilitarti il lavoro? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, per pochissimo tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questa magnifica impastatrice planetaria Moulinex al prezzo scontato di soli 129,99 euro invece di 252,27 euro.

Potrai acquistare questo spettacolare prodotto quasi a metà prezzo, ma solo se approfitterai subito dell’offerta Prime Day che ti permetterà di acquistare l’impastatrice scontata del 48%. Dunque, se ancora non sei cliente Amazon Prime, puoi sempre attivare immediatamente la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di questa offerta e di molti altri vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutti Italia.

Perfetta per realizzare ogni tipo di impasto, grazie a questo prodotto potrai presentare delle magnifiche torte o focacce durante le tue cene in famiglia. Con una potenza del motore di ben 1000 W e una frequenza di 50 hz, l’impastatrice Electrolux ti consentirà di scegliere tra 10 livelli di velocità sequenziali con manopola a luce LED blu, in base alle tue esigenze e al tipo di impasto che andrai a preparare.

Non manca una capiente ciotola da 4.8 litri in acciaio inossidabile, super resistente, duratura e facile la lavare. Compreso nel prezzo, riceverai a casa anche diversi accessori che potrebbero esserti utili durante la preparazione dei tuoi impasti, come un gancio impastatore, la frusta a filo e una frusta piatta.

Insomma, un prodotto perfetto e imperdibile soprattutto a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifica impastatrice planetaria Moulinex scontata del 48%. Affrettati, il Prime Day 2023 sta per terminare e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.