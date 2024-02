Impastatrice planetaria Electrolux Masterchef in offerta TOP a 75€

Ami creare gustosi impasti fatti in casa, per la tua famiglia, ma avresti bisogno di un valido aiuto? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare questa fantastica impastatrice planetaria Electrolux Masterchef Essential al prezzo assolutamente folle di soli 75 euro circa invece di quasi 90 euro.

Ebbene si, solo approfittando dello sconto davvero niente male del 17%, potrai portarti a casa questa magnifico elettrodomestico al prezzo così contenuto. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Quindi, se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Grazie a questa planetaria, avrai finalmente un valido aiuto in cucina che stavi cercando da tempo. Questa planetaria, è infatti provvista di un motore potente da 800 W ed è anche completa di 3 utensili di qualità in metallo pressofuso. Grazie a questo elettrodomestico potrai sbizzarrirti nel creare tutti gli impasti che vorrai, dai più semplici ai più complessi e lavorati.

Con un ampio recipiente da 4,8 litri, potrai preparare un impasto sufficiente per cinque pizze intere, così da poter soddisfare tutta la tua famiglia o per organizzare delle piacevoli serate insieme ai tuoi amici. Non solo pizza, ma potrai preparare anche pane e ogni tipo di dolci, dai macaron, alle torte e creme.

Il duplice movimento e le 6 velocità selezionabili, ti permetteranno di ottenere impasti perfetti. Completa di diversi ganci per ogni tua esigenze, questa magnifica impastatrice planetaria Electrolux Masterchef Essential è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Acquistala subito e non perdere altro tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.