Impastatrice planetaria Electrolux con 10 velocità: sconto BOMBA

Se la cucina è la tua passione e ti piace preparare pizza, pane, biscotti e qualsiasi altro tipo di impasto fatto in casa, approfitta subito della Festa delle Offerte Prime per acquistare questa magnifica Impastatrice Planetaria Electrolux con 10 velocità in offerta al prezzo incredibile di soli 219,99 euro invece di circa 297 euro.

Grazie allo sconto del 16% e di un ulteriore sconto coupon di 30 euro, potrai acquistare questo eccellente dispositivo per la tua cucina risparmiando una cifra davvero niente male. Ricorda però che, lo sconto è riservato ai clienti abbonati a Prime quindi, se ancora non lo hai fatto, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni.

Così facendo, oltre al doppio sconto, alla spedizione e al reso gratuito in tutta Italia, potrai anche scegliere di acquistare subito la planetaria e di pagarla in comode rate. Con l’aiuto di questo macchinario, avrai la possibilità di preparare qualsiasi tipo di impasta, dalla pasta sfoglia al pane croccante.

Potrai preparare quotidianamente delle buonissime pietanze cotte nel forno e preparate con un impasto fatto in casa. Con una potenza del motore da 1200 W con trazione diretta e movimento planetario, avrai la possibilità di scegliere tra 10 velocità differenti. Grazie alla capacità da 4.8 litri, potrai preparare pietanze per un gran numero di persone.

Grazie all’aiuto di una luce LED integrata potrai avere la completa visibilità sul tuo impasto nel corso della sua preparazione. Compreso nel prezzo super scontato, avrai anche diversi accessori, come la frusta a filo, la frusta piatta in metallo, la frusta piatta in silicone, il gancio per impastare, la ciotola da 2.9 litri, il coperchio per la lievitazione e il paraschizzi.

Perfetta per ogni tipo di impasto, questa magnifica impastatrice planetaria Electrolux con 10 velocità è assolutamente da non perdere. Acquistala subito su Amazon, le Offerte Prime stanno per terminare, non perdere altro tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.