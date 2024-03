Impara a creare un sito con WordPress: corso Domestika a 6,99€

Come creare un sito web professionale con WordPress senza dover impazzire con la programmazione? Domestika ti offre l’opportunità di imparare tutto ciò di cui hai bisogno con il corso “Creazione di un sito professionale con WordPress” a soli 6,99 euro anziché 59,99 euro, grazie allo sconto – limitato – dell’88%.

Oltre 5 ore e mezza di contenuti su WordPress

Guidato dall’esperto di sviluppo web Ignacio Cruz, questo corso è un viaggio completo nella creazione di un sito web che si distingua per professionalità e funzionalità, senza richiederti conoscenze approfondite di programmazione. Cruz ti condurrà attraverso le 35 lezioni (per un totale di 5 ore e 33 minuti di contenuti) e ti fornirà 25 risorse aggiuntive.

Partendo dalle basi, imparerai a gestire il menu di amministrazione di WordPress e a creare contenuti coinvolgenti. Il corso approfondisce anche temi più complessi come la scelta del tema grafico ideale per il tuo sito e l’installazione di plugin cruciali che garantiranno stabilità, velocità e funzionalità personalizzate.

Non preoccuparti se non hai esperienza specifica in HTML o CSS: il corso è pensato per essere accessibile anche ai principianti. Tutto ciò di cui hai bisogno è un computer, un editor di testi e una connessione internet. Un altro punto di forza di questo corso è la sua fruibilità online. Puoi iniziare quando vuoi, seguire le lezioni al tuo ritmo e tornare sui concetti che ti interessano di più.

Questo corso è adatto a te se sei interessato a conoscere alcuni aspetti avanzati di WordPress senza dover scrivere una sola riga di codice. Se non conosci WordPress, l’insegnante ti insegnerà anche a utilizzarlo dalle basi; se invece hai già dimestichezza, imparerai nuove funzionalità e strumenti. Tutto questo a soli 6,99 euro: l’accesso è illimitato per sempre e il corso è disponibile anche dall’app Domestika.