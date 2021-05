È uno dei giochi più chiacchierati di fine 2020 e ha riscosso un inaspettato successo grazie a delle meccaniche divertenti e funzionali. Stiamo parlando di Immortals Fenyx Rising, il nuovo gioco di Ubisoft, che oggi è in grande offerta su Amazon per varie versioni: quella per Nintendo Switch passa da 60,99 euro a 29,99 euro, quella per Xbox One, PS4 e PS5 passa da 71,16 euro a 34,99 euro.

Immortals Fenyx Rising: iniziate l'avventura mitologica e salvate gli dei greci

Immortal Fenyx Rising dà vita a una grandiosa avventura mitologica. Potete giocare nei panni di Fenyx, un’eroina alata in missione per salvare gli dei greci e la loro dimora da un’oscura maledizione. Con lei affronterete creature mitologiche, padroneggerete i leggendari poteri degli dei e sconfiggerete Tifone, il Titano più temibile della mitologia greca, in uno scontro epico.

Il destino del mondo è in pericolo e voi siete l'ultima speranza degli dei. Immortal Fenyx Rising dà una nuova interpretazione al genere di azione-avventura open world, con azione, combattimenti e storie dinamiche e ispirate alla mitologia greca. Vagate liberamente in un meraviglioso mondo stilizzato e sfruttate le straordinarie abilità che gli dei vi hanno donato per sconfiggere temibili mostri mitologici. Prove rischiose, gesta eroiche e il regno dell’oltretomba vi aspettano per mettere alla prova il vostro coraggio.

Diventate la leggenda che gli dei stavano aspettando con l'esclusiva offerta Amazon sulla versione per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox One di Immortals Fenyx Rising. Ricordiamo che le versioni per console Microsoft e Sony di vecchia generazione hanno anche l'aggiornamento gratuito per la next-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames