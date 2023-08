iMac Pro (ricondizionato) con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD: ne vale ancora la pena?

Oggi vogliamo parlarvi di un computer premium di Apple di qualche anno fa ma che ancora oggi è un best buy per il prezzo a cui viene venduto. Si chiama iMac Pro ed è un dispositivo unico nel suo genere; di fatto l’azienda di Cupertino non ha mai rilasciato un modello successivo e questo rappresenta, nonostante gli anni che ha, un’ottima soluzione per i professionisti dell’immagine. Lo trovate in versione ricondizionata e con una scheda tecnica al top a soli 1899,00€, spese di spedizione incluse.

Nello specifico, vogliamo prima di tutto rassicurarvi: è un ricondizionato, è vero, ma si trova in condizioni eccellenti, pari al nuovo. In poche parole sarà un ottimo terminale per il lavoro, esteticamente perfetto e privo di difetti e segni evidenti, ispezionato e sanificato dai tecnici esperti del sito. Il modello in questione poi, vanta un processore Intel Core i9, banchi RAM da 32 GB, 1 TB di SSD, una scheda video Radeon Pro Vega 56 da 8 GB e molto altro ancora. Lo schermo, ad esempio, è un pannello Retina LCD IPS da 27″ con risoluzione 5K. La domanda, come detto in calce quindi, sorge spontanea: ma ha ancora senso nel 2023 con i chip Apple Silicon che dominano il mercato?

iMac Pro 5K: ecco perché comprarlo

Secondo noi è un ottimo affare anche perché è potentissimo e consente di eseguire applicazioni e software di livello “pro”; sono molti i montatori video che continuano a scegliere questa macchina per il loro lavoro, anche per via dell’ottima GPU Radeon da 8 GB. Lo schermo è esagerato e ha una risoluzione ad oggi introvabile sul mercato. Concludiamo segnalando la presenza di un processore Intel Core i9 e di banchi RAM da 32 GB che servono per avere un multitasking senza lag e senza problemi.

A soli 1899,00€, spese di spedizione incluse, è veramente un ottimo computer che non risente del peso degli anni; se siete dei professionisti e volete una soluzione “all in one” con tastiera e mouse inclusi, questo iMac Pro è ciò che farà al caso vostro.

