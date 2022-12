iMac Pro compie oggi cinque anni: vedremo mai un nuovo modello aggiornato?

L’iMac Pro oggi compie cinque anni; il meraviglioso All in One è stato lanciato cinque anni fa. All’epoca ha rappresentato una vera rivoluzione per i Videomaker e i professionisti ma oggi, dopo tanto tempo, non si vede un modello erede all’orizzonte. Questa macchina colmava il divario fra i vari Mac Pro e i Mac consumer.

iMac Pro: un prodotto che non rivedremo mai più?

Torniamo indietro all’aprile del 2017. A quell’epoca infatti, Apple aveva dichiarato di star lavorando ad un Mac Pro riprogettato da zero con design modulare e un iMac premium. Al WWDC dello stesso anno abbiamo conosciuto ufficialmente l’all in one iMac Pro. Era il Mac più potente mai realizzato che doveva placare gli animi degli utenti scontenti con il famoso Mac Pro a forma di “cestino della spazzatura”.

Il computer in questione presentava chipset Intel Xeon a 8, 10, 14 e 18 core, una scheda grafica AMD Vega, memorie EEC, Gigabit 10 Ethernet, schermo da 27″ 5K e prezzo di 4999 dollari. È stato il primo a presentare il chip T2 per la sicurezza. Nel marzo del 2021 poi, questo device è stato tolto dal commercio. La macchina era oramai obsoleta per i professionisti, ma anche troppo avanti per l’utente consumer che poteva comprare, a meno meno, un meraviglioso iMac da 24″ con M1. Ora invece la direzione dell’azienda sembra essere chiara: i “Pro” devono avere strumenti separati (vedasi Mac Studio e Studio Display). Noi vorremmo tanto rivedere un iMac da 27″ con il nuovo design. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo e secondo Mark Gurman di Bloomberg, dovremo attendere ancora pochi mesi. Altri rapporti invece suggeriscono che l’OEM di Cupertino abbia smesso di realizzare AiO di punta.

Se volete fare un buon affare e desiderate un iMac con display da 27″ 5K, del 2017, con Intel Core i5, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di disco Fusion Drive e scheda grafica Radeon Pro 570, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro: su Amazon lo portate a casa con soli 1140,00€ e la spedizione è Prime. È un ottimo computer per chi cerca un tuttofare da studio.

