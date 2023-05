iMac in offerta a 599 euro: il ricondizionato come nuovo su Amazon

Parliamo sicuramente di uno dei computer all-in-one di tendenza che un po’ tutti desiderano avere sulla propria scrivania, che si tratti di quella di lavoro o da casa.

Ecco perché questa occasione Amazon non dovresti proprio perdertela: oggi puoi acquistare un iMac Ricondizionato da 21.51″ del 2017 a soli 599 euro. Il prodotto è completamente funzionante, in condizioni eccellenti ed è coperto dalla garanzia Amazon di 12 mesi. La scelta migliore per risparmiare e avere comunque l’esperienza di un iMac di altissima qualità.

iMac ricondizionato: l’affare che conviene

L’iMac Ricondizionato del 2017 è un computer all-in-one che offre prestazioni eccezionali grazie al suo processore Intel Core i5 quad-core a 3,0GHz, affiancato da una memoria RAM da 8 GB e dal disco rigido da 1 TB.

Potrai goderti una qualità visiva straordinaria sul suo display retina 4K da 21,5 pollici con risoluzione 4096×2304, che ti permetterà di vedere ogni dettaglio dei tuoi contenuti preferiti. Inoltre, il computer è dotato di una scheda grafica Radeon Pro 555 o 560, di due porte Thunderbolt 3 (USB-C), di una connessione Wi-Fi 802.11ac. Infine, ti verrà consegnato già aggiornato al sistema operativo macOS Mojave, che ti offre nuove funzionalità e una maggiore sicurezza.

Non perdere tempo e ordina ora il tuo iMac Ricondizionato del 2017 su Amazon. Ti arriverà in una scatola generica con tutti gli accessori compatibili e perfettamente funzionanti. E se non sei soddisfatto del tuo acquisto, potrai restituirlo o cambiarlo entro 1 anno dal ricevimento.

