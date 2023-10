iMac da 32" con schermo miniLED: BRUTTE NOTIZIE, arriverà tardissimo

Il debutto del famigerato iMac da 32 pollici sembra essere stato posticipato al 2025; a ribadire questa ipotesi ci ha pensato il noto analista di Apple, Ming-Chi Kuo e ha anche aggiunto che il PC presenterà uno schermo miniLED da 32 pollici. Non ci è dato sapere se verrà lanciata con il moniker di “iMac Pro” ma potrebbe benissimo sostituire il modello del 2017 che è stato dismesso dal commercio due anni fa. Non di meno, dovrebbe godere della presenza di un processore di fascia alta, verosimilmente un M3 Pro o un M3 Max (ancora da svelare).

iMac da 32″: cosa sappiamo ad oggi?

In questi due anni abbiamo letto tantissime indiscrezioni sull’arrivo sul mercato di un iMac con schermo da 27 o 32″ ma finora Apple non ha annunciato nulla in merito. Sembra quasi che la mela abbia voluto accantonare l’idea di un all in one super potente ma adesso, grazie ad un recente leak appena trapelato, scopriamo che in realtà l’azienda ci starebbe ancora lavorando.

Il debutto tuttavia, dovrebbe avvenire fra circa due anni; il computer potrebbe presentare un monitor Pro Display XDR con tecnologia miniLED e una dimensione di oltre 32″, magari con cornici ridotte al minimo. La risoluzione potrebbe essere la medesima del pannello più costoso della compagnia e sotto la scocca potremmo trovare un chipset di punta come un M3 Pro o un M3 Max. Ad oggi queste sono solo indiscrezioni che vi consigliamo di prendere con “un pizzico di sale”.

