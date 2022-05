iMac da 27" a MENO di 500€: PERFETTO per chi studia

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota. Abbiamo scovato un iMac da 27″ a soli 499,99€. No, non è uno scherzo. Certo, ci sono dei compromessi da fare e non è adatto a tutti. Ma, per una determinata categoria di utenti, va benissimo ed è un dispositivo semplicemente unico; andiamo con ordine.

iMac 27″: ecco a chi si rivolge

iMac da 27 pollici costa 499,99€ con spedizione gratuita per i membri possessori di Amazon Prime. Il computer è il desktop All in One della mela di qualche anno fa ma è ancora oggi molto, molto valido. Si può aggiornare all’ultima versione di macOS, ha 1 TB di HDD per l’archiviazione dei dati e l’installazione di applicazioni e 8 GB di memoria RAM LPDDR3. Il processore è un Intel Core i5 basico, che si spinge però fino a 2.7 GHz.

Per un utilizzo domestico, come computer di famiglia, o per uno studente che fa ricerche online, scrive la tesi, fa i compiti, per la navigazione web, la gestione delle mail, va benissimo.

Ha un bel design (ancora oggi attualissimo), con schermo da 27 pollici super risoluto. In confezione troverete anche il Magic Mouse e la Apple Keyboard. Siamo consapevoli che non è un Mac aggiornatissimo, ma a questa cifra, è davvero molto, molto interessante.

È perfetto anche per uno studio di professionisti, come PC per la gestione dei file, dei clienti, per un uso Office. È un ricondizionato ma è tenuto in condizioni eccellenti, pari al nuovo. Internamente è perfetto ed esternamente sarà indistinguibile da un modello di ultima generazione.

A noi ha convinto e con le spedizioni gratuite per i possessori di abbonamento Prime è davvero vantaggioso: 499,99€ per un computer Apple è un buon prezzo, a patto che non chiediate troppo: no editing video (se non blando su iMovie o FinalCut).

Cosa ne pensate di questo prodotto? Lo acquisterete per la scuola o l’università o come computer di casa per la famiglia?

