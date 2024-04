iMac con chip M1 in sconto di ben 642€: prezzo FOLLE!

Se stai cercando un PC desktop pensato per durare per anni e che combini al meglio performance e design, non devi assolutamente farti scappare lo sconto attivo sull’iMac con chip M1 e una memoria interna di ben 512GB. Per pochissimo, grazie al ribasso del 31%, avrai la possibilità di acquistarlo ad appena 1.397,35€ invece di 2.039,00€. Sì, stai pensando bene: un’occasione che sicuramente non si ripeterà a breve giro!

Ottimo PC a un prezzo imbattibile: iMac con chip M1

L’iMac con chip M1 e 512GB di archiviazione SSD rappresenta una soluzione perfetta su più fronti: un design perfetto per lavorare tante ore ma senza occupare troppo spazio sulla scrivania, una potenza incredibile e tantissimi colori per soddisfare la tua voglia di stile! Con un design elegante e minimalista, questo iMac offre senza alcun dubbio una potenza senza precedenti, grazie al suo processore M1 progettato da Apple, il fulcro di questo modello.

Il chip M1, infatti, porta l’elaborazione su iMac a nuovi livelli di velocità ed efficienza energetica pur garantendoti un prezzo piuttosto contenuti, per il tipo di PC desktop che stai acquistando. Grazie alla sua architettura all’avanguardia, il chip M1 offre prestazioni incredibili per attività quotidiane come navigare sul web, gestire documenti, modificare foto e video e molto altro ancora. Non da meno, è l’ideale per eseguire più applicazioni e giochi impegnativi per la CPU senza nemmeno 1 rallentamento!

L’archiviazione SSD da 512GB, inoltre, offre un’enorme capacità di archiviazione per salvare al sicuro tutti i tuoi file, documenti, foto, video e applicazioni preferite: che sia per lavoro o per te stesso, avrai tutto lo spazio necessario. Non meno importante, trattandosi di archiviazione SSD, avrai accesso istantaneo ai tuoi dati in meno di un 2 secondi! Non solo avrai spazio sufficiente per archiviare tutto ciò di cui hai bisogno, ma potrai anche accedere ai tuoi file in modo più rapido rispetto ai tradizionali dischi rigidi.

Il display retina da 24″, ovviamente, ti offre colori vividi e dettagli nitidi per un’esperienza visiva straordinaria, ideale in particolare modo se sei un grafico, un animatore o un montatore. Con una risoluzione di 4,5K, questo display offre immagini mozzafiato e una nitidezza eccezionale per un’esperienza di visione davvero coinvolgente. Viste tutte le fantastic he caratteristiche di questo PC desktop, ti consigliamo di portarlo a casa finché è in sconto del 31%! E se vuoi, puoi rateizzare il totale con Cofidis a tasso zero!