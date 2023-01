iMac 5K (2020): sconto ESAGERATO di 590€ su Amazon, CORRETE

Se state cercando un computer tuttofare per la vostra attività, per il vostro studio e lavoro, abbiamo la soluzione perfetta che fa al caso vostro. Stiamo parlando del meraviglioso iMac da 27″ con risoluzione 5K del 2020. È un computer eccezionale, versatile, potente, con un pannello stupendo e con un hardware pazzesco. Qualcuno potrebbe dire: “ma ha ancora senso nel 2020?” e avrebbe ragione; la domanda è più che lecito, ma la risposta non può che essere positiva. Certo che ha senso, è un Best Buy a questo prezzo. Fantastico per tutte le operazioni… e poi ha un design meraviglioso che si sposa con tutti gli ambienti possibili. Oggi lo pagate solo 1449,00€ al posto di 2049,00€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Il risparmio è pari al 29%; grazie ad Amazon vi costerà ben 590€ in meno.

iMac 5K (2020): le sue caratteristiche

Grazie ad Amazon potrà essere vostro con una serie di vantaggi esclusivi; in primo luogo dobbiamo segnalare che gode della garanzia del rivenditore di ben due anni, con assistenza tecnica dedicata. D’altro canto però, c’è anche quella di Apple per un anno con possibilità di estensione mediante AppleCare o AppleCare+. Come non segnalare la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e il resto gratuito entro un mese dall’acquisto.

Lo schermo è un meraviglio display Retina da ben 27 pollici con risoluzione di 5120 x 2880 pixel, vale a dire 5K; sotto la scocca batte un cuore Intel Core i5 con sei core coadiuvati da una scheda grafica dedicata AMD Radeon Pro 5300. A questo sommiamo la RAM da 8 GB e l’SSD ultraveloce all’interno. Il design è minimal, con il logo della mela stampato sulla parte anteriore e con uno spessore davvero contenuto. Citiamo poi le due porte Thunderbolt 3 USB Type-C e la porta Gigabit Ethernet. Dulcis in fundo, quattro porte USB Type-A.

Fate presto perché a 1459,00€ al posto di 2049,00€ rischia di andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.