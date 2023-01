iMac 5K (2020): perfetto per chi fa grafica, SCONTO FOLLE di 530€

Oggi vogliamo parlarvi di un computer All in One di casa Apple davvero performante e unico nel suo genere. Di fatto, dopo aver visto l’iterazione da 24″ con processore M1, non abbiamo mai avuto un modello da 27″ aggiornato. Questo è quindi l’ultimo iMac con questa dimensione mai uscito sul mercato. Presenta uno schermo incredibile con risoluzione 5K, perfetto per chi fa grafica. Sotto la scocca poi batte un cuore Intel di ultima concezione, con un hardware strepitoso e anche aggiornabile. Pensate che lo trovate scontato di 530€, una cifra di certo non indifferente. Lo pagate solo 2119,00€ al posto di 2649,00€.

Fra le altre cose, dobbiamo segnalare che gode di una doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+) e quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e la consegna è veloce e puntuale.

Lo abbiamo definito “il PC perfetto per chi fa grafica”, proprio per via dello schermo super risoluto integrato nella costruzione del PC, ma anche per l’hardware di cui dispone.

iMac 5K (2020): un computer eccezionale

In confezione troverete il cavo di alimentazione, ovviamente il PC completo, ma anche tastiera Magic Keyboard e Magic Mouse 2 al seguito. Non dovrete comprare nulla di aggiuntivo, vi basterà collegarlo alla corrente e sarà operativo. Dovrete inserire i vostri dati, il vostro account Apple e il gioco sarà fatto.

Il processore è l’ottimo Intel Core i7 con frequenza di clock pari a 3.8 GHz e la RAM è da 8 GB. Dulcis in fundo, lo storage disponibile è da 512 GB, perfetto per l’archiviazione di file ma anche per l’installazione di software pesanti. Lo trovate a 2119,00€ al posto di 2649,00€ ma sbrigatevi, potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.