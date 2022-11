iMac 27" 5K: è POTENTISSIMO ed è scontato di 550€ su Amazon

Se state cercando un computer desktop potentissimo per il vostro studio, per il lavoro, per la grafica 3D e non solo, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Oggi infatti, grazie alle offerte di Amazon per il Black Friday, si possono fare ottimi affari. Citiamo l’iMac da 27 pollici del 2020, il più potente mai uscito in commercio prima che venisse ritirato dal listino dell’azienda per lasciar il posto ai device con Apple Silicon all’interno.

Noin fraintendete: questo All in One è ancora oggi un validissimo prodotto, con specifiche al top, un processore Intel Core i5 performante, scheda video dedicata, tanta RAM a bordo e storage capiente e espandibile. Insomma, da 2049,00€ si porta a casa con soli 1499,00€. Sì, lo sconto è davvero alto. Si possono risparmiare circa 550€ sul prezzo di listino; mica male.

iMac 27″ (2020): ha ancora senso oggi?

La risposta è scontata: certamente sì. Questo desktop all in one è fantastico, costa poco per quello che offre ed ha un pannello Retina da 27 pollici in risoluzione 5K. Si vede benissimo in ogni condizione ed è super nitido.

Il processore di bordo è un Intel Core i5 ma non pensate che sia “poco brillante”. È pompato ed opera fino a 3,1 GHz; prestazioni al top anche nell’editing video, anche perché vi è una scheda video dedicata (la Radeon Pro 5300). La RAM è da 8 GB e la memoria a bordo è di 256 GB, più che necessaria per l’installazione dei software. Per l’archiviazione invece, vi consigliamo sempre di utilizzare un HDD esterno in duplice copia o un SSD e un servizio di cloud, giusto per essere protetti al 100%. Dietro ci sono due porte USB Type-C Thunderbolt 3, quattro USB A. un HDMI, oltre al classico jack audio da 3,5 mm.

Approfittate di questo sconto per fare vostro un computer meraviglioso: solo 1499,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.