iMac 24" (2023): un designer immagina un concept fantasioso

Il designer Radical iMac Mod illustra come potrebbe essere il design di un iMac a tutto schermo; di fatto, se la mela togliesse la parte inferiore dei computer AiO, sarebbe in grado di realizzare un gadget rivoluzionario. Ci sono dei tecnici cinesi che hanno sviluppato un’idea molto frizzante per “eliminare” gli elementi inutili dall’estetica dei desktop dell’azienda.

iMac a tutto schermo: semplicemente meraviglioso

Il gruppo “Io Technology” che ha realizzato un video dove mostra come modifica e ripara componenti hardware e chip. Non di meno, ha realizzato un concept di un iMac senza la parte inferiore. La clip è diventata virale dopo esser stata condivisa dal tipster DuanRui.

Self made iMac with equal width on all sides of the screen. source:https://t.co/n1WxZi24l8 pic.twitter.com/xdx8b8TeMW — DuanRui (@duanrui1205) December 2, 2022

Giusto per ricordarlo, il famoso iMac G4 del 2002 aveva cornici simmetriche e identiche attorno al pannello. Sembra essere stato d’ispirazione per la creazione di questo concept rivoluzionario. In origine si pensava di spostare tutti i componenti in un cassetto di supporto sulla parte inferiore del device, ma poi si è optato per un profilo frontale più spesso ma più pulito sulla parte anteriore, che è quella che si vede di più.

I tecnici hanno dapprima smontato l’iMac e poi hanno tagliato la parte inferiore per attaccarla posteriormente. Hanno creato in 3D un’area dedicata per l’alloggiamento della scheda logica e poi hanno creato l’involucro in alluminio anodizzato. Non sono mancate le nuove misure per evitare la fuoriuscita di calore.

Dulcis in fundo, è stato aggiunto un logo Apple retroilluminato proprio come i vecchi laptop MacBook. La versione in questione è in colorazione Space Grey (che ricordiamo non esiste in commercio). Le cornici sono state tinte di nero.

Si è parlato tanto di un fantomatico iMac tutto schermo da 27 pollici ma i rumors sono svaniti nel nulla dopo il debutto del Mac Studio e dello Studio Display. Chi lo sa se vedremo mai un All in One grande e premium, magari con processori M2 Pro e M2 Max all’interno.

