iMac 24" (2021): il desktop all-in-one per eccellenza ad un prezzo WOW

Oggi vogliamo parlarvi di un computer desktop di Apple davvero incredibile. Riesce a coniugare design e prestazioni in un forum factor elegante, sottile ed esteticamente curato in ogni suo dettaglio. Ci riferiamo ovviamente all’iMac del 2021, un all in one sensazionale, con un bellissimo pannello LCD IPS retina da 24” con risoluzione e 4,5K. Insomma, già questo dovrebbe passarvi per capire la meraviglia del suddetto Max, ma andiamo avanti.

Prima di addentrarci nella sua disamina completa, vogliamo ricordarvi che la versione con processore Apple Silicon M1, con 8 GB di memoria unificata, SSD da 256, con quattro porte Thunderbolt si porta a casa a soli 1299,00 €, spese di spedizione comprese nel prezzo. Capite bene che il risparmio è semplicemente esagerato per un dispositivo che, anche se a due anni di vita, e ancora oggi una delle migliori soluzioni che si possono comprare per l’università, per lo studio in generale, per la propria attività lavorativa, per i lavori di grafica o perché no, anche per il montaggio video in 4K.

iMac 24″ (2021): il Best Buy del giorno

Questo iMac da 24” è semplicemente sensazionale su tutti i fronti: il processore infatti fa girare fluidi tutti i software che vi siano in circolazione, anche quelli più pesanti. Lo schermo è qualcosa di magnifico, visto che presenta una brillantezza incredibile, ha dei colori fantastici è una nitidezza da far paura. Questo computer è perfetto sia per quindi il lavoro, che per lo studio, ma è anche ottimo come computer casalingo, pronto per essere posizionato in studio così com’è in cucina grazie al suo design versatile, che si presta a tutti gli ambienti.

Pensate che è sottilissimo, infatti il comparto hardware e tutto integrato in quella piccola striscia di spazio posta sotto il display. In confezione troverete anche la tastiera e il magic mouse e poi, considerate che è un gadget plug-and-play: ciò significa che basterà collegarlo alla corrente con l’unico cavo a disposizione e il gioco sarà fatto, non dovrete inserire nulla di nuovo o aggiuntivo. Le periferiche si collegheranno mediante Bluetooth e gli speaker stereo sono inclusi dentro la scocca del computer e dobbiamo ammettere che sono anche di grande qualità.

Insomma, questo iMac 2021 è davvero un Best Buy a 1299,00 € perché si presta a tutti gli scenari l’uso ed è anche elegantissimo, con un’estetica da far girare la testa. Noi vi consigliamo di acquistarlo adesso prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. La versione in sconto è quella color argento, la più bella del gruppo, secondo il nostro parere, ma è anche quella che si sposa meglio con tutte le tipologie di arredo. Fate presto se siete interessati prima che terminino escort disponibili su Amazon.

