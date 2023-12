iMac (2023): sconto del 3%, pochi pezzi disponibili su Amazon

Uno dei computer desktop più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente l’iMac (2023) di nuova generazione che Apple ha annunciato pochissime settimane fa. Il device dispone della presenza del processore Apple Silicon M3, l’ultimo ritrovato tecnologico dell’azienda, costruito sull’architettura ARM a 3 nanometri.

Nello specifico, il modello che vi consigliamo dispone di un chipset composto dalla CPU a 8 core e dalla GPU a 10 core, il tutto coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD al seguito. Questo è, ovviamente, un all in one e ciò significa che sarà un device completo di tutto. La scocca che contiene l’hardware infatti, è posta immediatamente sotto al pannello che, in questo caso, è un display LCD IPS Retina da 21,5 pollici con risoluzione 4,5K. Costa solo 1806,00€ al posto di 1859,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; ciò implica che avrete accesso allo sconto del 3% sul valore di listino ma affrettatevi: ci sono pochissime scorte disponibili (al momento della stesura di questo articolo solo tre).

iMac (2023): la versione con GPU da 10 core è in super sconto

Nella scatola dell’iMac troverete sicuramente il computer con lo schermo integrato, il Magic Mouse di ultima generazione, la Magic Keyboard con Touch ID e il cavo di alimentazione. In poche parole, vi basterà togliere il device dalla scatola e sarete pronti ad utilizzarlo senza problemi; è “plug-and-play” e ciò significa che non dovrete far nulla se non collegarlo alla corrente, seguire la procedura guidata di configurazione e sarete pronti ed operativi.

iMac (2023) viene venduto e spedito da Amazon a soli 1806,00€, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Fate presto se siete interessati; a questa cifra è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.