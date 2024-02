iMac (2023): prezzo SPETTACOLARE su Amazon per poche ore

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando stamattina su Amazon; il meraviglioso iMac (2023) con processore Apple Silicon M3 (nella sua iterazione con 8 core sulla CPU e 10 core sulla GPU) è in super sconto al prezzo sensazionale di 1709,56€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo, perché a questa cifra è irripetibile. Il modello in questione è in colorazione “silver” e ha 8 GB di memoria unificata (RAM) e dispone di un SSD capiente e generoso da ben 256 GB. Cosa aspettate? Correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

iMac (2023): il miglior all in one da comprare oggi

Questo PC è un all in one, ovvero un computer dotato di un pannello, della scheda tecnica e di tutto il resto in un unico form factor. Dispone infatti di uno schermo LCD IPS Retina da circa 24″ con risoluzione 4,5K, ha angoli di visuale perfetti ed è super luminoso, con tecnologie premium al seguito. Il processore interno è l’ottimo Apple Silicon M3 d nuova generazione costruito con un processo architettonico a 3 nanometri, coadiuvato da 8 GB di RAM e da un SSD super capiente da 256 GB. Non mancano in confezione le giuste periferiche: c’è la Magic Keyboard con Touch ID e il Magic Mouse, ovviamente in colorazione abbinata al computer.

iMac (2023) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1709,56€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è un super top di gamma. Inoltre, con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.